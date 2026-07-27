Стратегија на руските сили – уништување на бензинските пумпи во Украина

Руските сили ги уништија сите бензински пумпи по должината на патот помеѓу Полтава и Харков, а последната беше погодена во градот Валки на 26 јули, според регионалните власти.

Во последните месеци, додека нападите со долг дострел на Украина предизвикаа криза со гориво низ Русија и окупираните територии на Украина со напади врз рафинерии, Русија тивко систематски ги таргетира бензинските пумпи.

Зборувајќи на телевизија во живо, членот на Советот на Харковската област, Олександр Скорик, ги повика возачите да планираат да имаат доволно гориво во резерва пред патувањата по погодениот дел од патот.

Делот од патот, дел од паневропскиот автопат Е40, е исто така еден од двата главни логистички правци од Киев до областите на фронтовската линија во источна Украина.

Според Скорик, од околу 200 бензински пумпи уништени од руските напади во Украина, 80 биле во Харковската област.

Засега, нападите врз бензинските пумпи не успеаја да предизвикаат поголема криза со горивото во Украина, која изгради модерен и диверзифициран пазар на гориво.

Вкупно, во руските напади низ Украина загинаа најмалку девет украински цивили и беа повредени уште 76 во текот на изминатиот ден, објавија регионалните власти наутро.

Во редок дневен напад, руските сили нападнаа супермаркет во северниот град Чернигов, при што загинаа две лица, вклучувајќи едно 10-годишно девојче. Уште 25 лица, вклучувајќи четири други деца, беа ранети, изјави гувернерот Вјачеслав Чаус, кој прогласи ден на жалост за 27 јули.

Вкупно две лица беа убиени, а 13 ранети во Запорошката област, додека руските сили нападнаа 45 населени места во регионот на фронтовската линија, според гувернерот Иван Федоров.

Во Харков, една 40-годишна жена беше убиена, а 22 други лица беа повредени низ целиот регион, изјави гувернерот Олех Синиехубов.

Руските сили нападнаа бродови и пристанишна инфраструктура во Николаев преку ноќ, убивајќи двајца мажи на возраст од 50 и 48 години на местото и оштетувајќи три цивилни бродови, соопштија регионалните власти.