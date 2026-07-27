Европа го чека четвртиот топлотен бран, а пожарите од претходниот сѐ уште горат

Потполковник Дејвид Анотел утрово за радио RTL изјави дека пожарот во Жиронда може да трае „неколку недели или месеци“ пред целосно да се изгаси, при што се очекува да бидат потребни засилувања од целата земја.

Повторувајќи ги коментарите дадени во Шпанија, тој рече дека следните два до три дена нудат можност да се „искористат“ временските услови пред топлотниот бран повторно да ја отежни ситуацијата за управување.

Тој рече дека биле потребни месеци за да се изгаси многу помал пожар во Ландирас во 2022 година и очекувал истиот модел да се повтори и овде.

Во меѓувреме, Метео-Франс ја потврди својата временска прогноза за оваа недела, со очекувања температурите да се вратат на средни до високи 30-ти степени во вторник, а да достигнат близу 40 степени Целзиусови во југозападна Франција во среда. Ова ќе биде четвртиот екстремен топлотен бран ова лето, соопшти службата.

Во Италија жештините исто така почнаа да земаат данок. Пожарникарите во понеделник се бореа да го изгаснат разорниот шумски пожар во јужниот регион Пуља, принудувајќи евакуација по море на стотици луѓе, уште 58 беа евакуирани од своите домови во Маратеа додека шумски пожар ја зафати соседната Базилика.

Повеќе од 400 луѓе, многу од нив туристи кои престојуваат во кампови сместени меѓу борови шуми, беа евакуирани по море на полуостровот Гаргано во Пуља во недела, додека пожарот, разгорен од силни ветрови, се прошири на плажите.

Во Маратеа, противпожарните авиони „Канадер“ се борат да го локализираат шумскиот пожар во планините над градот. Во неделата имаше огромен пожар во периферијата на Рим, што го запре сообраќајот, додека возовите во регионот Молизе беа прекинати поради шумските пожари таму.

Според најновите бројки од Испра, италијанскиот институт за заштита и истражување на животната средина, повеќе од половина од шумските пожари во Италија се предизвикани од пиромани. Во 2025 година, 123 км2 шумска површина низ целата земја била уништена од шумски пожари – што е еквивалентно на 135.000 фудбалски игралишта.

Службениците во Калабрија минатата недела изјавија дека пироманите користат мачки за ширење на шумските пожари таму, завиткувајќи ги со партали натопени во запалива течност и палејќи ги, предизвикувајќи широка осуда од групите за права на животните.И Италија се подготвува за четвртиот интензивен топлотен бран досега оваа година, бидејќи температурите се искачуваат кон максимални 38-40 степени Целзиусови од среда.