(Видео) Полицаец пукал со автоматска пушка кон студенти во Индија, суспендиран е

Индиските власти суспендираа полицаец кој пукал со автоматска пушка во воздух за да го растера студентскиот протест во источната држава Бихар за време на викендот. Ова е најновиот во низата протести на младите што веќе доведоа до оставка на федералниот министер за образование, јави Ројтерс.

Полицијата се соочува со обвинувања за прекумерна сила за време на протестите. Тие се обвинети, меѓу другото, за тепање студенти со палки и употреба на солзавец за да се обидат да спречат поворка од околу 10.000 луѓе. Демонстрантите маршираа кон зградата на парламентот во Њу Делхи на 20 јули.

Студентите и други очевидци објавија видеа од инцидентот на социјалните мрежи, а полицијата ја потврди нивната автентичност. Тие прикажуваат полицаец во опрема за немири како трча кон демонстрантите во градот Сиван во саботата. Потоа тој насочил пушка АК-47 кон нив и испукал најмалку три истрели во воздух.

Висок функционер на полицијата во Бихар, Нилеш Кумар, рече дека никој не е повреден. Тој рече дека автоматската пушка му била издадена на полицаец од разузнавачката единица, која вообичаено се занимава со опасни и закоравени криминалци.

🚨Policeman who fired AK-47 during student’s protest in Bihar’s Siwan has been suspended pic.twitter.com/EufVYO6s8j — The Tatva (@thetatvaindia) July 27, 2026

„Полицаецот погрешно го користел АК-47. Нема оправдување за ова“, изјави за Ројтерс во понеделник Нилеш Кумар, заменик-генерален инспектор на полицијата. „Тој направил грешка затоа што тоа биле студенти. Немало потреба од таква интервенција. Затоа е суспендиран и против него ќе бидат преземени сите законски мерки.“

Протестите беа предизвикани од протекувањето на прашања од националниот приемен испит по медицина, кој се одржа во мај. Повеќе од два милиони студенти го полагаа испитот и сега мора повторно да го полагаат.

Сепак, аналитичарите веруваат дека причините за немирите се подлабоки, вклучувајќи ја високата невработеност кај младите и стравувањата дека вештачката интелигенција ќе ги загрози работните места во ИТ секторот, по кој Индија е позната.

Во саботата, по речиси пет недели протести од младинското крило на партијата позната како „партијата на бубашвабите“ („Cockroach Janta“), министерот за образование во владата на премиерот Нарендра Моди поднесе оставка поради скандалот со испитот.

„Ова е еден од најлошите напади врз демократијата во нашата историја. Никогаш порано студентите не биле тепани, влечени и третирани како криминалци само затоа што протестирале“, изјави пред парламентот Маликарџун Карге, лидер на опозициската партија Конгрес. „Извештаите од Бихар покажуваат употреба на пушки АК-47 против студенти. Одговорните не смеат да избегнат казна.“

Владините министри не коментираа за обвинувањата, а двата дома на парламентот беа одложени поради жестока дебата за инцидентот. Справувањето со случајот од страна на полицијата предизвика широки критики.

„Не би било претерување да се каже дека јавниот простор за несогласување се намалува во Индија“, изјави во саботата судијата на Врховниот суд Уџал Бујан. Ова е невообичаена критика што доаѓа од актуелен судија на највисокиот суд во земјата. „Правото на изразување на своите ставови и мирен протест се фундаментални слободи на граѓаните.“