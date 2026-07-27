Украинците со евтин дрон уништија моќен руски одбранбен систем „С-400“ (Видео)

27/07/2026 16:26
Ракетниот систем „С-400“

 

Украинските власти тврдат дека Украина нападнала дел од напреден руски систем за воздушна одбрана распореден во Крим, објави „Њусвик“. Украинската војска уништила руски ракетен одбранбен систем „С-400“ и радар на Крим, објави во понеделник украинската разузнавачка агенција ГУР.

Лансерите се дел од копнен систем за воздушна одбрана кој испукува пресретнувачки ракети дизајнирани да се справат со дојдовна закана, како што се дронови, борбени авиони, хеликоптери или разни видови ракети. „С-400“, познат и како систем „Триумф“, се смета за најсофистициран систем за воздушна одбрана што Русија може широко да го распореди против Украина.

Тие се приближно еквивалентни на многу фалениот систем за воздушна одбрана „Патриот“ на американската војска и се привлечна цел за Киев. „С-400“ понекогаш се нарекува со неговата ознака на НАТО „СA-21“. Русија тврди дека може да уништи цели на оддалеченост до 400 километри.

Неколку земји го купија противвоздушниот ракетен систем од Русија, вклучувајќи го нејзиниот близок сојузник Белорусија и Турција, членка на НАТО која ги балансира своите врски со западните земји со срдечни односи со Москва.

Краток клип објавен од украинската разузнавачка агенција покажува дрон како лета над Крим пред да се удри во систем за лансирање. „Њусвик“ не можеше независно да ја потврди снимката и се обрати до руското Министерство за одбрана за коментар.

Руските власти во неделата соопштија дека пресретнале 133 украински дронови, вклучувајќи ги и оние над Крим и Црното Море. Русија не прецизираше колку дронови биле забележани над Крим.

Поврзани содржини

Илон Маск: УСАИД беше политичка организација, никој не умре што ѝ ги скративме парите
УНЕСКО ја отстрани Виена од листата на загрозено наследство. Нема да гради облакодер висок 73 метри
Трамп „патува“ во минатото и го спасува Џорџ Вашингон
Русија уништила повеќе од 80 бензински пумпи во украинската област Харков
Стратегија на руските сили – уништување на бензинските пумпи во Украина
Од Украина и Судан до Газа: зошто болниците станаа цел на војна?
Иран повторно ѝ се закани на Бугарија
Европа го чека четвртиот топлотен бран, а пожарите од претходниот сѐ уште горат

Најчитани