Украинците со евтин дрон уништија моќен руски одбранбен систем „С-400“ (Видео)

Украинските власти тврдат дека Украина нападнала дел од напреден руски систем за воздушна одбрана распореден во Крим, објави „Њусвик“. Украинската војска уништила руски ракетен одбранбен систем „С-400“ и радар на Крим, објави во понеделник украинската разузнавачка агенција ГУР.

Лансерите се дел од копнен систем за воздушна одбрана кој испукува пресретнувачки ракети дизајнирани да се справат со дојдовна закана, како што се дронови, борбени авиони, хеликоптери или разни видови ракети. „С-400“, познат и како систем „Триумф“, се смета за најсофистициран систем за воздушна одбрана што Русија може широко да го распореди против Украина.

Тие се приближно еквивалентни на многу фалениот систем за воздушна одбрана „Патриот“ на американската војска и се привлечна цел за Киев. „С-400“ понекогаш се нарекува со неговата ознака на НАТО „СA-21“. Русија тврди дека може да уништи цели на оддалеченост до 400 километри.

🔥 DIU operators destroyed a russian S-400 Triumf launcher and a 96L6 radar in temporarily occupied Crimea on the night of July 25–26. Watch the exclusive strike footage👇 pic.twitter.com/Npkkmlibk4 — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) July 27, 2026

Неколку земји го купија противвоздушниот ракетен систем од Русија, вклучувајќи го нејзиниот близок сојузник Белорусија и Турција, членка на НАТО која ги балансира своите врски со западните земји со срдечни односи со Москва.

Краток клип објавен од украинската разузнавачка агенција покажува дрон како лета над Крим пред да се удри во систем за лансирање. „Њусвик“ не можеше независно да ја потврди снимката и се обрати до руското Министерство за одбрана за коментар.

Руските власти во неделата соопштија дека пресретнале 133 украински дронови, вклучувајќи ги и оние над Крим и Црното Море. Русија не прецизираше колку дронови биле забележани над Крим.