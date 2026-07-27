Трамп „патува“ во минатото и го спасува Џорџ Вашингон

Американскиот претседател Доналд Трамп сподели плакат од филм со вештачка интелигенција во холивудски стил, на кој се гледа како тој се спасува Џорџ Вашингтон од опасност. Фотографијата, објавена на неговиот профил на Truth Social, е една од многуте во бранот содржина генерирана од вештачка интелигенција објавена неодамна.

Фотографијата со вештачка интелигенција, дизајнирана да личи на плакат од филмски блокбастер, го прикажува Доналд Трамп како го извлекува првиот претседател на Америка на безбедно место. Планината Рашмор е во позадина додека се случува драматичното спасување на Џорџ Вашингтон. Насловот е „Трамп X Вашингтон, еп за патување низ времето“.

Друга фотографија го прикажува претседателот со други основачи, додека позадината има избледено американско знаме од левата страна и стар пергамент на кој се прикажани воведните зборови од Уставот на САД („Ние народот“) од десната страна. Низ долната половина од фотографијата со вештачка интелигенција, е напишан слоганот „АМЕРИКА НА ПРВО МЕСТО“, „Една нација. Под Бога. Неделива. Со слобода и правда за сите“.

Плакатот со тематика на Вашингтон не беше изолиран дел од содржината. Трамп сподели повеќе плакати за лажни филмови генерирани од вештачка интелигенција во истиот период, претставувајќи се себеси како главна улога во разни фиктивни продукции.

Еден плакат го прикажуваше како ѕвезда на научно-фантастичен филм насловен како „КОСМИЧКИ КОМАНДАНТ“. Друг го постави во преден план во дизајн на хорор филм, со фразите „ДАЈ МУ НА НЕПРИЈАТЕЛОТ КОШМАРИ“ и „ТРАМП 2028“ расфрлани низ објавата.

Сето ова се случи во време кога Трамп се соочува со растечки притисок поради војната во Иран. „Њујорк тајмс“ објави дека помошниците го опишале како „понепредвидлив“ од вообичаеното, додека тој бара, како што беше окарактеризирано, излез од конфликтот што го започна пет месеци претходно.