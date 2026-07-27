Санчез предупредува: Климатската вонредна состојба чини животи во Шпанија

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес ја истакна поврзаноста помеѓу шумските пожари и климатската криза, наведувајќи дека климатската вонредна состојба одзема животи и дека не е доволно само да се справиме со нејзините последици, туку дека ефектите мора да се предвидат и земјата подобро да се подготви за заштита на животите на луѓето.

Денес, Санчез ја заврши презентацијата на Мрежата на климатски засолништа, по што отпатува во градот Ла Вал д’Уишео во покраината Кастељон за да го следи развојот на ситуацијата со големиот шумски пожар што го зафати подрачјето, објавува „Каденасер“.

Во своето обраќање, тој испрати порака за поддршка до погодените и предупреди дека Шпанија веќе се соочува со директните последици од климатската вонредна состојба.

„Целокупната моќ на државата стои покрај оние што се погодени“, посочи шефот на шпанската влада и истакна дека големите шумски пожари и топлотните бранови повеќе не можат да се сметаат за изолирани инциденти.

„Она што го доживуваме не е серија изолирани настани, туку најболниот израз на климатската криза, што ги прави пожарите поразорни, а топлотните бранови почести“, предупреди тој.

Дополнително, Санчез посочи дека овие појави стануваат сè почести, правејќи ги летата сè посмртоносни, деструктивни и сурови.

Премиерот на Шпанија ја поткрепи својата проценка со податоци, додавајќи дека шумските пожари во Шпанија досега уништиле околу 150.000 хектари и одзеле 13 животи.

Во исто време, тој предупреди дека влијанието на високите температури е значајно, при што екстремната топлина одзела повеќе од 3.800 животи.

За Санчез, овие податоци укажуваат на потребата од промена на пристапот кон јавните политики поврзани со климатските промени.

Шпанскиот премиер, исто така, нагласи дека, иако последиците од климатската криза влијаат на целото население, тие не влијаат на сите подеднакво.

„Сите сме ранливи, но тоа влијае на оние со помалку ресурси, постарите лица и децата најмногу“, истакна тој.

Одговарајќи на оние кои ја доведуваат во прашање потребата од прилагодување на јавните простори на новите климатски услови, Санчез истакна дека „соочени со екстремна топлина, не можеме да трошиме време барајќи изговори и негирајќи докази“.

Премиерот истакна дека владата издвоила повеќе од една милијарда евра од европските фондови „Следна генерација“ за рехабилитација и подобрување на јавните објекти.

Во исто време, Санчез најави 10 милиони евра помош за финансирање на нови климатски засолништа, вклучувајќи ги и образовните институции.