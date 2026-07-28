Трамп: Ако не успее договорот, Иран повторно ќе биде бомбардиран

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа изјави дека САД водат „добри разговори“ со Иран и оти постои можност за договор.

– Водиме добри разговори. Мислам дека има голема шанса нешто да се случи, а ако се случи, добро. Ако не се случи, се враќаме на она што го правевме пред два дена, посочи Трамп.

Тој предупреди дека ако преговорите не дадат резултат Иран повторно ќе биде нападнат.

– Или нешто ќе се случи многу брзо или воопшто нема да се случи, посочи Трамп одговарајќи на прашањето колку долго ќе траат преговорите.

Трамп наведе и дека Иран сака преговори „бидејќи многу тешко го погодивме“.

САД на 25 јули ја стопираа двонеделната кампања на воздушни напади врз Иран.

Министерство за надворешни работи на Иран соопшти дека пораките сè уште се разменуваат преку посредници и оти Техеран не се откажал од дипломатијата.

Портпаролот на иранското МНР, Есмаил Багаеи наведе оти извештаите дека Иран бара разговори се „измислени“.

– Тоа не е во нашата ДНК, посочи Багаеи.