Топлинска купола доаѓа над Европа. Можни се екстремни горештини

Се очекува Европа да доживее уште еден силен топлотен бран на преминот од јули во август. Според прогнозата на Severe Weather Europe, топлината доаѓа од Северна Африка, а голем топлотен бран ќе се формира над Западна и Централна Европа и Медитеранот. Ова значи дека топлиот воздух ќе остане над истата област со денови, како капак на тенџере.

Најлошото прво ќе биде на Иберискиот Полуостров и во Франција, каде што температурите кон крајот на јули и почетокот на август честопати би можеле да надминат 40°C, а на некои места дури и да достигнат 45°C. После тоа, најжешкиот воздух ќе се движи кон Централна Европа, Италија, Унгарија и северниот Балкан.

Во северниот Балкан: Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, температурите ќе надминуваат и 40 степени целзиусови, додека остатокот од Балканот исто така ќе биде жежок, но таму се очекуваат температури претежно помеѓу 35 и 39°C. Ова сепак значи неколку дена опасна топлина, особено за постарите лица, хронично болните, децата и луѓето кои работат на отворено.

Ризикот од пожар исто така се зголемува

Со високите температури доаѓа и многу сув воздух. Во текстот се наведува дека влажноста ќе падне под 20 проценти на некои места, што создава услови пожарите многу брзо да се шират. Ризикот е веќе висок во јужна Франција и Шпанија, а со новиот топлотен бран ќе се прошири кон Италија, Алпите и Балканот.

Ноќта исто така ќе биде голем проблем. Во делови од Европа, температурите нема да паднат доволно ниско за луѓето и зградите да се оладат. Ваквите „тропски ноќи“ се особено стресни за телото, бидејќи телото нема доволно време да се опорави од дневната топлина.

Според прогнозите, овој силен временски блок би можел да се задржи над Европа речиси две недели. Ова значи долготраен топлотен бран, со температури над 40°C во неколку земји и зголемен ризик од пожари, особено во Медитеранот и на Балканот.