„Фолксваген“ ја подготвува најголемата чистка во историјата: Половина од моделите ќе исчезнат

Фолксваген подготвува една од најголемите промени во својата понова историја.

Германскиот автомобилски гигант планира да ја намали својата понуда за дури 50 проценти до крајот на деценијата, а воедно драстично да ги поедностави конфигурациите и опремата, пишува Autocar.

Целта е јасна – да се намалат трошоците, да се зголеми профитабилноста и да се поедностави понудата во време кога европските производители се соочуваат со сè пожестока конкуренција, особено од Кина, но и со растечките трошоци за развој на електрични автомобили.

Половина од моделите исчезнуваат, но сè уште не е познато кои

Според планот презентиран од менаџментот на групацијата Фолксваген, бројот на модели постепено ќе се намалува до 50 проценти до 2030 година. Во исто време, бројот на достапни верзии, пакети опрема и конфигурации ќе се намали за дури 75 проценти со цел производството да биде поедноставно и поефикасно.

Фолксваген сè уште не откри кои модели ќе бидат прекинати. Компанијата нагласува дека понудата ќе биде фокусирана на најпрофитабилните пазарни сегменти, додека преклопувањето помеѓу поединечните модели и брендови во рамките на Групацијата постепено ќе се намалува.

Помалку модели, поголем фокус

Покрај намалувањето на асортиманот, Фолксваген планира и да го намали производствениот капацитет од околу 12 милиони на околу девет милиони возила годишно. Ова има за цел да го прилагоди производството на реалната побарувачка и да ја зголеми ефикасноста на бизнисот.

Извршниот директор Оливер Блум изјави дека автомобилската индустрија е под голем притисок поради геополитичките тензии, високите трошоци, новите регулаторни барања и сè посилната глобална конкуренција.

„Мораме да станеме побрзи, поотпорни и поконкурентни. Ќе го постигнеме ова со намалување на сложеноста, фокусирање на основните технологии и појасно фокусирана понуда на производи“, рече Блум, презентирајќи ја новата стратегија на Групацијата.

Иако сè уште не е познато кои модели ќе влезат во историјата, јасно е дека Фолксваген се впушта во најголемата реорганизација на својот асортиман во последните децении. Повеќе детали за планираните намалувања се очекува да бидат познати во наредните месеци.