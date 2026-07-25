Тајната на птичјата песна: Научниците открија кои осум звуци ги сочинуваат сите песни во светот

Француските научници ги открија основните градежни блокови на неверојатната разновидност на птичјата песна. Преку обемни истражувања, утврдено е дека сите сложени и разновидни песни на птиците низ планетата се состојат од комбинации од осум фундаментални звучни елементи, наречени мотиви.

Анализирајќи повеќе од 116.000 снимки од пеењето на повеќе од 3.000 различни видови птици, тим експерти утврди дека целиот репертоар на птици е сведен на осум акустични градежни блокови: три вида трилери, три вида свирки, хаотични тонови и хармонии.

Истражувањето, кое беше објавено во престижното научно списание „Наука“, го дава клучот за разбирање на една од најсофистицираните форми на звучна комуникација во природата.

„Разновидноста на птичјата песна е огромна. Ако одите во Азија, Африка или Амазон, ќе слушнете сосема различни песни. Сепак, зад оваа спектакуларна разновидност стои изненадувачка едноставност“, објасни водечкиот автор на студијата, Квентин Бакел, докторант на Универзитетот во Сент Етјен.

Вештачката интелигенција откри скриени обрасци Иако разновидноста на птичјата песна ги фасцинира биолозите со децении, нејзиното проучување на глобално ниво беше исклучително тешко токму поради огромниот број варијации. За да го надминат овој предизвик, научниците користеа глобална база на податоци со снимки собрани од илјадници волонтери ширум светот. Со помош на вештачката интелигенција (ВИ), истражувачкиот тим анализираше промени и обрасци во структурите на песните со текот на времето, споредувајќи ги едни со други за да пронајде што ги поврзува сите. Околината го диктира стилот на „компонирање“ Едно од најважните откритија на студијата е дека природната средина во која птиците еволуирале директно го обликувала начинот на кој тие ги „компонираат“ своите песни. Птиците во густите тропски дождовни шуми почесто користат поедноставни мотиви, како што се рамни свирки. Причината за ова е практична – едноставните тонови полесно достигнуваат низ густата вегетација и се пробиваат низ гласниот фонски шум на тропската дивина. Во умерените шумски области, каде што птиците комуницираат на пократки растојанија, песните се многу посложени. Тие содржат екстремно брзи трилери и комбинации кои пренесуваат голема количина на информации. Синтетизирајќи ги овие наоди, научниците истакнаа дека станува збор за еволутивен компромис: екстремно сложената песна носи побогати пораки, но е многу потешко да се пренесе на подолги растојанија низ простор богат со пречки.

Човечко влијание и загрозени звучни пејзажи

Авторите на студијата предупредија дека човечките активности и бучавата во урбаната средина ја нарушуваат оваа природна рамнотежа. Бакел нагласи дека ова откритие може да ни помогне да разбереме како птиците се прилагодуваат на новиот, вештачки создаден шум.

„Природните звуци се клучен дел од нашата врска со природата и мора да ги зачуваме. Ако помислите на шумата во близина на вашиот град и песната на птиците наутро, мора да знаете дека со уништување на тоа живеалиште, песната на таа птица повеќе нема да биде прилагодена на новата средина“, заклучи Бакел, пишува Би-би-си.