(Видео) Хуманоидни роботи извршија успешна операција на живо суштество

За прв пат досега, хуманоидни роботи контролирани од хирурзи успешно извршија лапароскопско отстранување на жолчното кесе кај свиња.

Оваа студија за изводливост покажа дека тие можат да бидат сигурни хируршки помагала.

Тим инженери и хирурзи од Универзитетот во Калифорнија, Сан Диего (UCSD) се здружија за да откријат колку бипедалните хуманоидни роботи можат да бидат корисни во операционата сала.

Роботиката стана вообичаена за лапароскопската хирургија, но не и хуманоидниот вид што се користи во овој случај.

Еден од воспоставените системи за роботски асистирана лапароскопија е системот Да Винчи, во кој хирургот користи конзола за контрола на три или четири роботски раце – од кои едната контролира 3Д камера – за да изврши сложени и прецизни операции.

Истражувачите прво ги тестираа фините моторни вештини на роботот со манипулирање со неживи предмети и типична хируршка опрема во серија задачи на маса, водени од вештата рака на вистински хирург.

Откако беа сигурни дека тимот човек-робот е подготвен, тие продолжија со операција на анестезирана свиња, отстранувајќи ѝ го жолчното кесе.

Хирург човек го управуваше роботот од конзола, додека друг лекар помагаше покрај креветот. Во еден момент, тие накратко донесоа втор робот за да им помогне.

Двете операции беа успешни, а во еден случај, мало крварење беше брзо запрено.

Поминаа девет месеци од почетокот на проектот до операцијата, а истражувачите очекуваат траекторијата на техниката да биде експоненцијално побрза.

Хуманоидниот робот работеше многу слично на комерцијално достапната роботика и бараше одредена значителна латенција и рекалибрација, во согласност со она што би се очекувало од модел за доказ за концепт.

Истражувачите заклучија дека работата со хуманоиден робот ја подобри прецизноста и го намали заморот на хирурзите.

Предноста на двоножните роботи е што тие зафаќаат многу помалку простор од постојните роботски хируршки системи и се полесни за транспорт.

Поради ова, тие би можеле да бидат корисни во ситуации кога нема доволно персонал, дури и во вселената, пишува Science Alert.

Студијата за изводливост е објавена во списанието Nature.