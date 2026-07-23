23 јули во историјата – Битката на Дојранското Езеро во 1913

На почетокот на 20. век, индустријализираните земји од Европа се собраа во воени табори и се подготвуваа за голема војна. Сепак, пред да започне тотален хаос во Европа, на југоистокот од континентот се случуваше друга драма. Новите балкански земји како Србија, Грција, Бугарија и Црна Гора решија да ги истераат старите отомански владетели и да преземат целосна контрола врз Балканот.

Само еден месец по завршувањето на Првата балканска војна, Бугарија многу храбро започна нова војна против своите сојузници, сметајќи дека не добила доволно на крајот од последната. Потоа Бугарија ги напаѓа Србија и Грција со цел да добие повеќе територија во Македонија, а по само месец и половина, потпишува примирје и губи територии.

На овој ден во 1913 година, Бугарите ја губат битката кај Дојранското Езеро, отворајќи го патот за грчките трупи кон Софија. Грчките и бугарските воени единици се судрија во битка што заврши со повлекување на Бугарија. Моралот на бугарската армија, раководството и населението беше уништен, а само три недели подоцна беше потпишана капитулацијата.

Бугарија влезе во новата војна многу самоуверено, а нејзиното општество чувствуваше дека токму тие страдале најмногу од османлиските сили. Токму затоа, тие веруваа, цела Македонија треба да им припаѓа ним, а никако и на Србите и Грците, кои не се бореа со истата посветеност како Бугарите.

Сојузничките земји беа исцрпени од војната. Тоа се сиромашни земји чија економија зависеше од трговијата со Германија и Австрија, а нивната армија беше полна со ранети и мртви од претходниот конфликт. Сепак, тие успеаја да ги надминат бугарските напади и одбранбената војна брзо се претвори во марш кон Софија. Бугарските генерали можеби ќе избегнаа целосна капитулација ако беа вклучени само српската и грчката армија, но тоа не беше случај.

Имено, Романија и Бугарија имаа територијални спорови уште од прогласувањето на независноста околу четириесет години претходно, па ова беше одлична можност за Романија да се приклучи на војната и да изврши притисок врз Бугарија да ја отстапи територијата на Јужна Добруџа. За да биде уште полошо, Османлиите ја искористија истата ситуација и ја освоија Источна Тракија и многу важниот град Едрене.

Бугарското раководство не сметаше на војна на речиси четири фронта и често наредуваше повлекување од битките за да избегне целосен колапс. Кога грчката војска стигна до Дојранското Езеро, Бугарите знаеја дека оваа битка ќе биде клучна за идните услови на мир.

Битката траеше два полни дена. Бугарите се обидуваа да ги задржат своите позиции и првиот ден успеаја. Се чинеше дека битката ќе трае со месеци, но веќе следниот ден до бугарскиот логор стигна вест дека грчката војска ја освоила железничката станица и донесува ново засилување. Плашејќи се дека ќе бидат целосно опколени, Бугарите се повлекоа кон Софија.

Букурешкиот мир повлече нови граници во кои Бугарија изгуби дел од Македонија од Србите и Грците, Јужна Добруџа од Романија, а Источна Тракија од Отоманската Империја. Главната последица, сепак, беше тотална социјална и политичка фрустрација. Политичарите се обвинуваа меѓусебно, народот ја обвинуваше политиката, а војската беше во хаос.

Во такви услови, Бугарија многу цврсто ќе ги избере Централните сили во Првата светска војна за да им се одмазди на своите соседи, но пак ќе биде поразена.