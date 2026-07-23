Британците се плашат дека соседите ќе им викнат полиција: Забраната за наводнување со црева предизвика културна војна

„Растенијата се како вашите бебиња“, вели Хари. И соодветно на тоа, тврди тој, повеќето луѓе би направиле сè за да ги одржат живи, вклучително и кршење на законот. Токму тоа тој планира да го направи неделава – да се спротивстави на забраната за наводнување со црева што е во сила низ големи делови од Англија, за да се осигури дека неговите грмушки одржуваат стабилен пулс.

Можеби не е единствен. Во вторник, „Темс Вотер“ стана најновата компанија што ги забрани цревата – ограничување што ќе влијае на повеќе од 10 милиони луѓе. Од средината на јули, „Велш Вотер“, „Англијан Вотер“, „Афинити Вотер“ (што ги опслужува Бедфордшир, Беркшир, Бакингемшир, Хартфордшир и Сари), „Саутерн Вотер“ и „Кембриџ Вотер“ објавија забрани за користење црева. И претходно оваа недела, „Саутер Ист Вотер“ ја прошири постојната забрана за да опфати дополнителни 1,5 милиони.

Хари, 24, разговараше со пријателите и семејството во неговиот зелен имот во Есекс, кои се подеднакво презаситени од забраната што е во сила повремено од почетокот на јули. „Освен ако не ги затворат чешмите, јас сепак ќе ја користам“, вели тој. „Тоа е уште едно нешто што ги тера луѓето да велат дека сакаат да ја напуштат Велика Британија, овие глупави мали правила.“

Други ја користат забраната за да поттикнат поделби. Пратеничката Суела Брејверман вели дека тоа е уште еден „чин на лудило во Британија на Лабуристите“. Политичарката од Реформ УК зборуваше за насловната страница на „Телеграф“ на која се наведува дека барателите на социјална помош се ослободени од забраната за користење црева. Претседателот на Конзервативната партија, Кевин Холинрејк, исто така се вклучи, нарекувајќи го „удар во цревната цевка“.

И покрај бесот што го предизвика ослободувањето, вистината е дека тоа не важи за сите оние кои бараат социјална помош: домаќинствата кои се квалификуваат да бидат во регистарот на приоритетни услуги на компанијата за вода би требало да бидат баратели на социјална помош кои имаат три или повеќе деца или некој со медицинска состојба што бара употреба на значителни количини вода – на пример, дијализа. Лицата со попреченост и носителите на сина значка се исто така ослободени.

Без оглед на оваа многу понијансирана реалност, забраната за употреба на црева за вода стана предмет на нова културна војна, обид да се спротивстават оние што имаат (во ова сценарио, сиромашните и лицата со попреченост, на кои им е дозволено повеќе вода) против оние што немаат (работно способни луѓе со заработен приход).

Зошто е воведена забраната, воопшто? Одговорот, како и за многу други работи, е климатската криза. Во 2025 година, Велика Британија ја забележа својата најжешка година досега. Според Метеоролошката служба, 2026 година веќе покажува потопли и посуви услови од минатата година – со три топлотни бранови досега. Даниел Џонс, управен директор на непрофитната организација Water Resources East, вели дека нивото на реките достигнало „најниски нивоа досега“. Во мај, извештајот на Домот на лордовите рече дека Англија ќе се соочува со недостиг од 5 милијарди литри вода дневно до 2055 година. Водоводните компании, вели Џонс, „немаат друг избор“ освен да воведат забрани за црева бидејќи „жешкото време ги натерало домаќинствата да користат повеќе вода од кога било досега, исцрпувајќи ги реките и акумулациите со загрижувачки стапки“ – што, ако не се контролира, може да доведе до уште посериозен недостиг на вода.

Но, Хари вели дека неговиот гнев не е насочен кон ранливите луѓе кои сè уште можат да ги користат своите црева. Наместо тоа, тој ги обвинува компаниите за вода – кои, според регулаторот за вода Офват, губат речиси 3 милијарди литри вода за пиење дневно во Англија и Велс преку протекување на цевките. Тоа е пет пати повеќе отколку што би можела да заштеди дури и национална забрана за црева, вели Гринпис УК.

Друга работа што ги голта резервите на вода е порастот на вештачката интелигенција, против која Хари исто така се осврна. Во Велика Британија има над 450 центри за податоци со вештачка интелигенција, со повеќе планирани, кои бараат огромни количини вода за ладење на серверите. Во вторникот индустријата за вода предупреди дека овие планови се „фатално погрешни“ бидејќи политиките „ниту еднаш не споменуваат вода“. Повеќе од две третини од постојните центри за податоци се на југот и југоистокот на Англија, каде што се во сила многу од забраните за црева.

Владината алијанса за дигитална одржливост, јавно-приватна група предводена од Министерството за животна средина, храна и рурални работи, веќе предупреди дека се предвидува вештачката интелигенција да доведе до зголемување на глобалната потрошувачка на вода од 1,1 милијарди до 6,6 милијарди кубни метри до 2027 година – со други зборови, што е еквивалентно на повеќе од половина од вкупната потрошувачка на вода во Велика Британија. „Дали навистина градинарите се виновни?“, вели Хари.

Хари планира да ги полева своите растенија со црево, но други споделија како подискретно ќе ја прекршат забраната – еден корисник на TikTok се чини дека крие црево во лејка, па од неговиот излив излегува моќен поток. Некои ги поврзуваат своите црева со кофи што постојано се полнат од чешма што тече за технички да останат во согласност со прописите, и покрај големите количини вода што сè уште се користат.

Разговарам со Хари во едно зелено предградие на Харлоу, кое е исполнето со прекрасни домови и просперитетни, добро одржувани предни градини. Повеќето од луѓето што ги среќавам планираат да се придржуваат кон забраната, вклучувајќи ја и една постара жена, чии раце треперат додека полева висечко растение со канта. Таа вели дека забраната „масовно влијаела врз неа“ и не сака нејзината „прекрасна градина“ да биде уништена.

Изабела, 24, која работи во градинарски центар, разбира зошто е на сила забраната и ќе се придржува кон неа, менувајќи го цревото со канта за полевање и сега мора да станува екстра рано пред работа.

„Ми требаат 40 минути за да ги наводнам моите растенија, додека вообичаено ми требаат 15 минути“, вели таа.

Некои од нејзините клиенти, кои имаат исклучок од забраната, ѝ рекле дека „се чувствуваат како да ги гледаат нивните соседи“, особено кога се грижат за своите предни градини. Тие се „плашат дека соседите ќе повикаат полиција, па затоа се чувствуваат премногу исплашени за да ги користат своите црева“, вели таа. Сепак, таа разбира зошто на нејзините клиенти „им е фрустрирачки“ да го ограничат користењето на цревото. „Тоа е само уште една работа покрај проблемите со кои веќе се соочуваат“, вели таа.

За лицата со попреченост, чувството дека се набљудувани и испитувани е познато. Меди Александар-Граут, 42-годишна застапничка за лица со попреченост и тренерка за ADHD од Саутемптон, ги информира луѓето на социјалните медиуми за придобивките и поддршката за кои можеби не се свесни дека имаат право. Таблоидите ја нарекуваат „сикфлуенсер“, етикета што таа ја побива. „Им давам на лицата со попреченост информации до кои тие не секогаш имаат пристап, бидејќи владата не сака луѓето да знаат за тоа“, вели таа.

Гневот поради забраната за користење црева е најновиот бран на културна војна насочен кон лицата со попреченост, и покрај фактот дека тарифата WaterSure – шемата во срцето на оваа нова контроверзност – беше воведена уште во 1999 година. Ова доаѓа по десничарската кампања која се насочи кон Motability, долгогодишна шема која изнајмува 300.000 автомобили годишно на лица со проблеми со мобилноста. Кампањата на социјалните медиуми и таблоидите ја прошири идејата дека им нуди на лицата со попреченост „бесплатни“ BMW и Mercedes. Всушност, шемата им овозможува на лицата со сериозни попречености да добијат автомобил користејќи дел од нивните бенефиции за да платат за тригодишен закуп, по што возилото се враќа, а понови автомобили се претпочитаат бидејќи потоа можат да се препродадат за повисока цена, заштедувајќи ги парите на даночните обврзници.

По кампањата – која имаше поддршка од пратеникот на реформите Роберт Џенрик, кој ја нарече шемата „фарса“ и лидерката на конзервативците Кеми Баденох, која рече дека е „измама“ – Motability беше главната цел за значителни намалувања на социјалната помош во есенскиот буџет од минатата година. Порано овој месец, Министерството за финансии изјави дека овие намалувања ќе им „заштедат на даночните обврзници“ 1 милијарда фунти до 2030 година. Рејчел Ривс, тогашната канцеларка, негираше дека кампањата стои зад одлуката. „Лицата со попреченост се најмногу погодени од сè“, вели Гроут.

Се чини дека компаниите за вода не прават ништо за да ги решат овие проблеми. Луѓето се презаситени.Таа вели дека постојат многу оправдани причини зошто на лицата со попреченост им е потребен пристап до црево, особено во големата жештина. Гроут има голем број попречености, вклучувајќи го синдромот на постурална ортостатска тахикардија (POTS), кој може да влијае на сите несвесни телесни функции, вклучувајќи го срцевиот ритам, протокот на крв, дишењето и варењето; Хашимотовата болест, автоимуна состојба што може да предизвика екстремен замор и чувствителност на температура; и Елерс-Данлосовиот синдром, кој може да предизвика хипермобилност на зглобовите. Ова значи дека понекогаш треба да користи инвалидска количка.

Грут има потреба од пристап до црево за ладење кога е надвор поради нејзината Хашимотова болест, како и за чистење на инвалидската количка, особено кога била во „прашлива област и е премногу валкана за да се внесе во куќата“. Таа вели дека другите лица со попреченост можеби ќе треба да чистат опрема за мобилност за да „ги измијат телесните течности“ и, за оние со респираторни проблеми, да чистат прашливи надворешни простори што можат да предизвикаат свирење во градите.

Иако е загрижена за зголемениот гнев поради забраната, таа вели дека лицата со попреченост исто така треба да бидат разумни и да го дадат својот придонес, каде што е можно, за да ја намалат потрошувачката на вода.

„Станува збор за здрав разум, да се биде внимателен кон другите и да не се трие во лицата на луѓето“, вели таа. Многу лица со попреченост, додава таа, „би се откажале од своите бенефиции и црева за вода за да имаат дури и неколку дена кога нивното здравје не е проблем“.

Лаура Грисли не смета дека е некој што ги крши правилата. Таа прави сè што може за да заштеди вода, собирајќи сива вода (лесно искористена вода од, да речеме, када, туш или машина за перење) кога е можно и користејќи чаши за вода затоа што „ние ја сфаќаме индивидуалната одговорност навистина сериозно“. Сепак, цевка пред нејзиниот дом протекува веќе една година. Таа може да чуе кога автомобилите поминуваат покрај неа, прскајќи низ потрошената вода.

Сепак, нејзиниот селски имот во Норфолк Бродс сега е под забрана за користење на црева. По толку долг период на суво време, нејзините садови за вода се празни, па наместо тоа таа полни од неодржуваното истекување пред нејзиниот дом. Таа вели дека „би била среќна да поддржи забрана за црева под нормални околности“, но овој пат го прави тоа неволно.

„Исклучително е фрустрирачки да имате протекување надвор од вашата куќа, да се истураат напразно литри вода и да гледате дека тоа не изгледа како приоритет“. Нејзината градина „страда“ како резултат на забраната, а нејзиното семејство „мора да работи многу понапорно“ за да одржи сè во живот.

„Луѓето се исклучително фрустрирани што од нив се бара да ги жртвуваат градините во кои вложиле многу време и инвестиции, кога компаниите за вода не прават ништо за да ги решат овие проблеми. Системот навистина се руши и луѓето се заситија.“

Ванеса Спејт, професорка по водоводни системи на Универзитетот во Шефилд, вели дека е време да се заменат старите, распаѓачки цевки што ја носат водата во земјата.

„Цевките во нашата инфраструктура што се испитани имаат просечна старост од 80 години. Ова значи дека има некои што се многу постари од 80 години“, вели таа. Некои се послаби од другите, особено оние изградени по Втората светска војна, „кога металот беше тешко да се најде“.

Компаниите за вода мора да ги оправдаат своите трошоци пред Ofwat за време на процесот на преглед на цените, каде што регулаторот може да ја одреди највисоката цена што фирмите можат да им ја наплатат на клиентите. Како дел од овој процес, се пресметува економското ниво на истекување (каде што трошоците за намалување на истекувањата се споредуваат со трошоците за изгубена вода).

Заклучокот, вели Спајт, има тенденција да биде дека „цевките се многу скапи, а производството на вода е прилично евтино, што значи дека никогаш нема да биде економично да се заменат цевките“. Приватизацијата е исто така фактор, додава таа, оставајќи ја Велика Британија во „тешка ситуација, каде што сè во врска со водоводните системи е монетизирано или претворено во економска вредност, но не можете да ставите вредност на водата кога ќе ви снема“.

А, снемувањетовода е вистинска загриженост. Додека климата во Велика Британија станува се повлажна во целина, а зимите се дефинирани со силни врнежи од дожд и катастрофални поплави, нашите лета стануваат се потопли и посуви. Владата е предупредена дека собирањето дождовница, заедно со други мерки во домаќинството, како што е пократко туширање, се потребни за да се избегне сериозен недостиг на вода во Англија.

„Распределбата на дождот е она што се менува, а тоа навистина ѝ штети на Велика Британија, бидејќи резервоарот за складирање што би бил потребен за справување со проблемот го нема“, вели Спајт. „Не можеме повеќе да живееме како влажна земја; мора да живееме како посува земја.“

Сепак, таа разбира зошто забраната за црева погоди нерв.

„Сето ова е пофрустрирачки бидејќи луѓето стануваат свесни за проблемите со водата и се фрустрирани од компаниите за вода за сосема неповрзани сцени како што се прелевањата на отпадните води“, вели таа. Сепак, реновирањето на нашата водоводна инфраструктура ќе дојде со многу нарушувања. „За жал, тоа значи изградба, нарушување на патиштата и пренасочување на сообраќајот. Сите работи што луѓето ги мразат на краток рок – но тоа е неопходно“, вели таа. А добрата вест е дека ако нашите цевки бидат поправени, Спајт вели дека потребата за забрана за црева „веројатно би била многу мала“.

Градинарите се заглавени во битка со нашата променлива клима. Некои растенија кои долго време беа основни во англиските градини сега се борат да преживеат. Тим Пари, градинар на островот Вајт, ги посочува хортензиите како пример: „Тие се многу жедни растенија“. Тој предлага да гравитираме кон растенија кои можат да толерираат суша, како што се Phoenix canariensis (палма од урми на Канарските Острови) и Trachycarpus fortunei (палма од Чузан), кои бараат помалку наводнување на долг рок.

Пари препорачува да бидете паметни во врска со тоа кои растенија да ги наводнувате. „Некои се многу поиздржливи отколку што мислите, особено вашиот тревник. Можеби ќе изгледа суво, кафеаво и ужасно во моментов, но ќе се врати“.

Сепак, може да има длабоко влијание врз луѓето кога растението не преживува. „Растенијата не се само нешто што го засадувате во вашата градина“, вели Пари, „тие имаат сентиментална вредност. Може да биде роза одгледувана во вашата саксија со пепелта на вашиот дедо или дрво што сте го засадиле во спомен на некого. Тие се толку важни за луѓето.“ И поубави и значајни растенија би можеле да изумрат како што климата во Велика Британија се менува до непрепознатливост.

„Овој пат, чувствувам дека се случи одеднаш“, вели Пари за условите слични на суша што ги изгореа градините. „Не зборуваме за август. Ова почна да се случува кон крајот на јуни. Се плашам што носи иднината.“ (Гардијан)