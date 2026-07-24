Никој не ги сака дизајнерските очила за сонце како Меланија Трамп, од Диор до Ботега

Вашингтон – Тешко беше да се пропушти Меланија Трамп на финалето на Светското првенство во 2026 година во недела. Не, не беше затоа што беше во приватна ложа со претседателот и другите светски лидери зад непробојно стакло. Тоа беше поради нејзините очила за сонце.

Нејзините преголеми рамки од Диор го подигнаа огледалниот изглед на ново ниво. Тие беа толку рефлективни што можевте да го гледате целиот натпревар низ нејзините очила.

Тоа беше смел моден момент за првата дама, но не е прв пат дизајнерските очила за сонце да бидат во центарот на еден од изгледите на Мелијана Трамп. Тие се нејзин омилен додаток, без разлика дали излегува од Air Force One, разговара со преживеани од природна катастрофа или гледа спортски настан.

Погледнете ги некои од најскапите очила за сонце што Трамп ги носела низ годините.

Трамп неофицијално го започна својот мандат како прва дама со пар големи очила од Гучи.

Кога Трамп пристигна во Вашингтон, еден ден пред инаугурацијата на Доналд Трамп во 2017 година, таа носеше црн капут од Норисол Ферари и очила за сонце од Гучи.

Големите квадратни рамки се препознатлив облик за Трамп, прикривајќи голем дел од горната половина од нејзиното лице.

Јавното мислење за очилата беше поделено во тоа време. Некои мислеа дека се почит кон друга прва дама, Џеки Кенеди (како што беше нејзиниот прашкасто син костум следниот ден), додека други мислеа дека се моден промашување бидејќи таа требаше да ги посети Националните гробишта Арлингтон тој ден.

Моделот се продава за 465 долари во Санглас Хат.

Таа беше облечена во темата за лет со хеликоптер во август 2017 година, носејќи авијатичарски очила.

Трамп му се придружи на својот сопруг на Марин Уан во август 2017 година за да ги посети луѓето погодени од ураганот Харви во Корпус Кристи, Тексас. Таа избра изглед со авијациска тема за пригодата.

Таа беше облечена лежерно за време на посетата, во црни панталони, црн топ и армиско-зелена јакна „бомбер“ слична на онаа што ја носат пилотите на воздухопловните сили. Најзабележителниот елемент на изгледот на Трамп беа нејзините високи потпетици, но нејзините авијатичарски очила за сонце беа тесно второпласирани.

Дизајнирани од Викторија Бекам, „Loop Aviators“ имаа сребрени рамки и изгледаа речиси исто како очилата за сонце што пилотите ги носат (лично, ме потсетуваат на Том Круз во „Топ Ган“).

Моделот чинеше 200 долари кога Трамп ги носеше.

Трампа носеше уште еден пар луксузни очила за сонце за нејзината прва државна посета на Велика Британија во јули 2018 година.

Кога Трампови пристигнаа во Велика Британија за државна посета во јули 2018 година, првата дама носеше сив фустан од Ролан Муре со црвен ремен.

Парчето на отпорот на нејзиниот изглед беа нејзините очила за сонце Saint Laurent SL1F 003. Тие ѝ помогнаа на Трамп да создаде професионален изглед за нејзината кралска посета.

Очилата, кои се продаваат за 520 долари од Eyewear Closet, но се на распродажба за 289 долари, имаат рамен врв, што им дава софистициран изглед.

Првата дама изгледаше отсутно, благодарение на нејзините очила за сонце, на парадата за Денот на ветераните во ноември 2019 година.

Трамп носеше целосно црно за парадата за Денот на ветераните во Њујорк во 2019 година, вклучувајќи палто во воен стил од Michael Kors со златни копчиња и црни чевли од Manolo Blahnik.

Црните очила за сонце Bottega Veneta, кои во тоа време чинеа 306 долари, го надополнуваа нејзиниот изглед и го нагласуваа нејзиниот сериозен израз во текот на целата парада.

Првата дама се појави на една од претседателските дебати во 2020 година во двобојни очила за сонце.

Трамп го придружуваше својот сопруг на дебата во септември 2020 година, облечена во пругаст костум од Dolce & Gabbana.

Таа додаде очила за сонце на изгледот за нејзиното заминување од Air Force One, избирајќи двобојни очила од Givenchy кои избледуваа од сива во светло сина боја. Благодарение на полупроѕирните леќи, очилата беа паметен потег за Трамп, навидум држејќи ја границата помеѓу отвореноста и нејзината преференција за приватност.

Брендот повеќе не го продава точниот модел, но препродавачите ги продаваат за 225-270 долари.

Трамп повторно го прешиша еден од нејзините омилени парови очила за сонце кога ја напушти Белата куќа во јануари 2021 година.

Кога заврши првиот мандат на Трамп, тој и првата дама беа фотографирани како ја напуштаат Белата куќа утрото на инаугурацијата на Џо Бајден пред да се упатат кон Флорида. Трамп беше целосно облечена во црно за таа пригода, комбинирајќи фустан од Долче и Габана што е тесен и јакна од Шанел.

Таа ги додала додатоците со чанта од Хермес, потпетици од Кристијан Лубутан и, секако, нејзините очила за сонце од Ботега Венета. Златните детали на рабовите се во согласност со копчињата на нејзината јакна.

Подоцна истиот ден, Трамп пристигна во Флорида во сосема поинаков изглед.

Трамп ја смени својата облека во Ер Форс Уан, заменувајќи го црниот костум со фустан од Гучи со принт.

Изгледот беше соодветно плажен за нејзината дестинација, Мар-а-Лаго, и беше сосема природно за неа да го надополни со очила за сонце. Впечатливиот вкус на бои во фустанот и очилата го направи овој изглед полежерен.

Таа ги избра очилата за сонце „Елизабет и Џејмс Адлер“ во боја „Тортоиз“, кои се продаваат по цена од 195 долари.

Трамп дури носеше очила за сонце на погребот на Ивана Трамп во јули 2022 година.

Трамп е забележана со очила за сонце, без разлика дали врне или сончево, во различни прилики, но најизненадувачкиот момент беше на погребот на Ивана Трамп во 2022 година.

Не беше јасно кој ги дизајнираше рамките, но Трамп се издвои во нив, бидејќи таа беше единствениот член на семејството Трамп што носеше очила за сонце со нејзината црна погребна облека.

Трампа носеше очила за сонце за време на еден од нејзините ретки јавни појавувања во јуни 2023 година.

Трамп држеше низок профил во годините помеѓу првиот и вториот претседателски мандат на нејзиниот сопруг, но, не е изненадувачки, таа често носеше очила за сонце на нејзините јавни појавувања.

На пример, таа беше фотографирана како пристигнува во Трамп Тауер во црн топ со здолниште од Мартин Грант во јуни 2023 година. Таа го комплетираше својот изглед со црни очила за сонце Saint Laurent SL M16. Правиот топ и широките рамки го прикриваа поголемиот дел од лицето на Трамп, создавајќи одредено растојание помеѓу неа и фотографите.

Моделот се продава по цена од 450 долари.

Таа го носеше својот омилен додаток внатре на денот на изборите во 2024 година.

Трампови беа фотографирани како гласаат во Палм Бич во ноември 2024 година, а првата дама носеше црно-бел фустан од Диор со точки.

Својот изглед го комбинираше со нејзините очила за сонце „Елизабет и Џејмс Адлер“ од 185 долари, црна варијанта што се вклопуваше со нејзиниот ансамбл.

Првата дама привлече внимание во пар рефлектирачки очила за сонце на фудбалски натпревар во јули 2025 година.

Трамп присуствуваше на финалниот натпревар од Светското клупско првенство на ФИФА во јули 2025 година, а нејзините драматични очила за сонце беа тешко да се пропуштат.

Нејзините бели очила за сонце „ДиорНуит С1И“ имаа квадратна форма со дебели рамки, но впечатливата карактеристика беа леќите. Тие беа целосно рефлектирачки, па фудбалското игралиште беше видливо на сите фотографии направени од неа тој ден.

Очилата се препродаваат за околу 400 долари во времето на пишување.

Таа носеше драматичен пар рефлектирачки очила и за Светското првенство во јули 2026 година.

Трамп се упати кон Њу Џерси за финалниот натпревар од Светското првенство во 2026 година. Нејзиниот изглед беше првенствено составен од американски дизајнери, покрај нејзините очила.

Очилата изгледаа како рефлективна верзија на очилата за сонце „Диор Стелер“ со нивната преголема, квадратна форма, кои се продаваат на мало за околу 450 долари онлајн. Бидејќи леќите беа толку големи, можевте да го гледате натпреварот низ очилата за сонце на Трамп ако ја гледавте неа.

Очилата за сонце го вратија вниманието кон играта, а не кон самата Трамп, што можеби беше намерата на првата дама. (Бизнис Инсајдер)