Што ако Месечината исчезне?

Месечината е многу повеќе од само украс на ноќното небо. Ако одеднаш исчезне, тоа би имало далекусежни последици за Земјата – за плимата и осеката, климата и екосистемите. Месечината орбитира околу Земјата милијарди години. На просечно растојание од околу 384.400 километри, таа го обликува животот на нашата планета поинтензивно отколку што многумина сфаќаат.

На Меѓународниот ден на Месечината, кој се слави секоја година на 20 јули, германската новинска агенција dpa подготви научен поглед на прашањето: Што би се случило ако Месечината одеднаш исчезне? Одговорот од НАСА, американската вселенска агенција, е недвосмислен: Земјата би била сосема поинакво место. Некои ефекти би се почувствувале веднаш, како што се потемни ноќи и значително послаби плими и осеки, на пример.

Други, како што се промените во стабилноста на оската на Земјата или нејзината ротација, би се случиле во долги или екстремно долги временски периоди.

Послаби плими и непредвидливи сезони

Месечината е единствениот природен сателит на Земјата. Иако животот не е можен на самата Месечина, бидејќи нема атмосфера, таа игра важна улога во одржувањето на животот на Земјата.

Нејзината гравитациона сила делува како стабилизатор за оската на Земјата. Таа оска моментално е навалена за околу 23,5 степени во однос на орбитата на Земјата околу Сонцето – и токму овој наклон им дава на северните и јужните хемисфери нивните различни годишни времиња.

Доколку сателитот на Земјата исчезне, наклонот на оската на Земјата би станал многу помалку стабилен. Според пресметките на Кралската опсерваторија во Гринич, тој би можел дури и значително да осцилира.

Во екстремен сценарио, оската би можела да стои речиси исправено, што значи дека годишните времиња тешко би постоеле. Доколку би била поостро навалена во спротивната насока, регионите на Земјата би можеле да се соочат со многу поинтензивни лета, посурови зими или дури и ледени доба.

Гравитационата сила на Месечината е главниот двигател на плимата и осеката. „Сонцето, исто така, влијае на плимата и осеката, но неговото влијание е околу половина посилно од влијанието на Месечината“, вели Мартин Кнапмаер од Германскиот воздухопловен центар (DLR).

Ова значи дека без Месечината, плимата и осеката би биле значително намалени. Крајбрежните екосистеми што зависат од редовниот циклус на плима и осека би биле фундаментално променети. Видови како што се школки, морски ѕвезди, полжави и многу видови ракови би можеле да ги изгубат своите живеалишта.

Деновите би станале подолги

Месечината влијае на нашата планета на друг начин. Во текот на милијарди години, нејзината гравитациона сила постепено ја забавувала ротацијата на Земјата – од само неколку часа во далечното минато до 24 часа денес.

Ако Месечината исчезне, должината на денот првично би останала непроменета, вели Кнапмаер. „Сепак, со текот на времето, сонцето би ја забавило ротацијата на Земјата уште повеќе – сè додека, можеби за милијарди години, Земјата секогаш би била свртена со истата страна кон сонцето, исто како што Месечината секогаш ни го покажува истото лице денес.“

Животинскиот свет веднаш би ги почувствувал ефектите од исчезнувањето на Месечината. Многу ноќни видови се движат по месечината или го прилагодиле своето ловно и репродуктивно однесување на лунарниот циклус.

Без Месечината, ноќите би биле значително потемни. На некои предатори би им било потешко да најдат плен, додека други видови би можеле да имаат корист од додадената темнина. Ваквите промени би можеле значително да ги променат постојните екосистеми.