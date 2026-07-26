Сатурн е во ретроградна положба: Овие знаци ги следат најголемите животни лекции

Ретроградната положба на Сатурн често се опишува како период во кој надворешниот напредок се забавува за да се направи простор за внатрешен раст. Наместо брзи промени и лесни решенија, акцентот е на преиспитување на одлуките, преземање одговорност и завршување на лекциите што се одложени долго време.

Иако сите знаци ќе го почувствуваат неговото влијание, астролозите веруваат дека Овенот, Ракот и Јарецот ќе поминат низ особено важни животни тестови во овој период.

Овен

Овенот е навикнат да дејствува брзо и да се потпира на инстинктот, но ретроградната положба на Сатурн ќе побара од нив нешто сосема друго – трпение. Тие може да се соочат со ситуации што бараат размислување пред да дејствуваат, особено кога станува збор за работа и финансии.

Некои ќе сфатат дека е време да ги променат долгорочните планови, додека други ќе мора да ги завршат обврските што ги одложувале со месеци. Иако на почетокот ќе биде фрустрирачко, овие искуства ќе ги направат посигурни во сопствените одлуки.

Рак

Ракот најмногу ќе размислува за своите односи со луѓето што им се важни во овој период. Ретроградниот Сатурн би можел да ги охрабри да постават појасни граници, да решат стари недоразбирања или конечно да затворат поглавја што долго време ги оптоварувале емоционално.

Не секогаш ќе биде лесно, но многумина ќе почувствуваат големо олеснување и ќе го вратат чувството на внатрешен мир благодарение на овие разговори.

Јарец

Бидејќи Сатурн е владејачка планета на Јарецот, неговото ретроградно движење често има особено моќен ефект врз членовите на овој знак. Јарците може да ги преиспитаат своите професионални цели, начинот на кој го организираат своето време и колку се задоволни од рамнотежата помеѓу работата и животот.

Можеби ќе сфатат дека успехот нема иста вредност ако ги натера да го занемарат сопственото здравје или луѓето за кои се грижат.

Период кој ја наградува искреноста кон себе

Ретроградниот Сатурн не носи казна, туку можност за созревање. Оние кои се подготвени да признаат грешки, да преземат одговорност и да ги направат промените што ги одложувале толку долго, може да излезат од овој период посилни, посигурни и подготвени за ново поглавје во својот живот.

Секако, астролошките толкувања служат првенствено како форма на забава и инспирација, но многумина чувствуваат потреба да застанат, да размислат и да постават поцврста основа за иднината за време на ретроградниот Сатурн.