27 јули во историјата – Основано е Османлиското царство

На овој ден е основана најмоќната муслиманска држава во историјата. Османлиската империја се појави по падот на византиската моќ во првата половина на 13. век. Многу локални владетели во Анадолија ја презеле власта, а Осман, водачот на мала муслиманска провинција, предводел војска и го означил почетокот на нова ера во Мала Азија.

Малку е познато за раниот живот на човекот што ја основал Османлиската империја. Знаеме дека бил образован човек кој сакал мечување, јавање и стрелаштво. Откако заканата од монголска инвазија поминала во средината на 1.3 век, византискиот император му го дал градот Согут да владее. Градот наскоро станал негова главна база за понатамошни освојувања.

Осман бил амбициозен човек кој сакал да обезбеди за себе и за своите наследници контрола врз голема територија во Мала Азија. Сепак, неговата мала држава немало да преживее директен напад од Цариград. Затоа, на 27 јули 1299 година, тој ја освоил тврдината Билеџик, која ги контролирала патиштата што воделе од Цариград кон исток.

Со освојувањето на оваа тврдина, Осман ги убедил другите локални владетели да склучат сојуз со него за да се ослободат заедно од византиските окови. Османовата држава имала големи приходи по 1299 година бидејќи ги контролирала овие трговски патишта.

Иако Империјата била основана во 1299 година, таа немала големо меѓународно значење барем уште педесет години. Во овој период, Осман, а подоцна и неговите наследници, ја консолидирале моќта во Мала Азија и ги освоиле соседните области во регионот.

Од 1354 година, новата муслиманска држава се преселила на европска територија со освојувањето на Галиполе, што не им се допаднало на бугарските, грчките и српските локални владетели, но поради внатрешните борби за моќ, не можеле да направат многу. Шест години подоцна паднал клучниот град Едрене (Хадријанопол), што значи дека Османлиите сега ги контролирале трговските патишта од Цариград на исток и запад и станале најважниот политички фактор во регионот.

Цариград бил опсаден неколку пати во 14. век, но неговите двојни ѕидини и совршената географска положба ја направиле отоманската победа невозможна. Затоа, отоманските владетели се фокусирале на освојување на Балканот пред конечно да го освојат градот во 1453 година.

Османлиската држава била економски и воено најмоќниот политички ентитет во светот најмалку двесте години. Дури во 18. век ситуацијата се променила и Османлиското царство почнала да води одбранбени наместо освојувачки војни.

Бидејќи целиот систем функционирал поради освојувањето на нови територии што ѝ биле доделени на турската армија, Империјата западнала во економска криза. Дури во Првата светска војна, кога започна историјата на модерна Турција, таа официјално заврши.