Американско-рускиот екипаж се врати на Земјата по осум месеци во вселената

26/07/2026 15:31

Астана – Американско-рускиот вселенски екипаж денеска безбедно слета на степите во Казахстан по осуммесечен престој на Меѓународната вселенска станица.

Астронаутот на НАСА Крис Вилијамс и руските космонаути Сергеј Куд-Сверчков и Сергеј Микаев слетаа во капсулата „Сојуз МС-28“, која безбедно се спушти со падобран во означената област.

Нивната мисија на орбиталната станица траеше 241 ден. За Вилијамс и Микаев, тоа беше прв вселенски лет, додека за Куд-Сверчков втора вселенска мисија.

Поврзани содржини

Сатурн е во ретроградна положба: Овие знаци ги следат најголемите животни лекции
„Фолксваген“ ја подготвува најголемата чистка во историјата: Половина од моделите ќе исчезнат
Не е само бела: Три бои на облека се најдобри за жештината – една ќе ве изненади
Тајната на птичјата песна: Научниците открија кои осум звуци ги сочинуваат сите песни во светот
Што тргна наопаку: Како моделот на вештачка интелигенција на OpenAI стана нестабилен и опасен?
Сѐ повеќе туристи избираат last-minute патувања: Турција меѓу најатрактивните медитерански дестинации
Никој не ги сака дизајнерските очила за сонце како Меланија Трамп, од Диор до Ботега
Дали имате роднини во Дубаи? Властите им нудат 750 евра ако ве поканат да ги посетите

Најчитани