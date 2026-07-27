Колку долго кучето може да биде оставено само дома?

Многу сопственици на кучиња си го поставуваат истото прашање: Може ли моето куче да биде оставено само дома осум часа додека сум на работа? Одговорот зависи од возраста, личноста, здравјето на кучето и колку е навикнато да биде само.

Кучињата не се животни создадени за долги периоди на осаменост. Тие се социјални суштества на кои им е потребен контакт со луѓе или други кучиња, па затоа предолгото одвојување од нивните сопственици може да предизвика стрес, досада и проблеми во однесувањето.

RSPCA во Велика Британија, една од најголемите организации за благосостојба на животните во светот, советува дека возрасно куче не треба да се остава само повеќе од четири часа редовно. Причината не е само потребата да се олесни, туку и психолошката благосостојба на животното.

Ова не значи дека секое куче автоматски ќе биде во неволја по четири часа. Некои мирни и добро социјализирани кучиња повремено можат да бидат оставени сами подолго време. Проблемот се јавува кога долгите отсуства стануваат секојдневна рутина.

Кучињата можат да развијат анксиозност, прекумерно лаење или деструктивно однесување кога се оставени сами предолго.

Кученцата сè уште не ја разбираат осаменоста. Тие исто така имаат тешкотии со задржувањето на урината и треба да јадат почесто. За кученце кое е старо неколку месеци, дури и два до три часа осаменост може да биде голем предизвик.

Здраво возрасно куче обично е подобро способно да толерира осаменост. Ако постепено се навикне на тоа, има доволно вежбање и ментална стимулација, може да се остави сам неколку часа без многу тешкотии. Сепак, експертите препорачуваат околу четири часа како горна граница за редовно отсуство.

Постарите кучиња често развиваат здравствени проблеми кои бараат почести излегувања или поголемо внимание. Нивната потреба за социјален контакт исто така може да се зголеми.