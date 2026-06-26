Сирена во Дубаи – предупреди на ракетен напад

26/06/2026 16:20
Поглед на Дубаи и кулата Бурџ ал Калифа (Фото: АФП)

Во Дубаи, накратко беше огласена сирена за воздушен сообраќај, активирано беше предупредување за дојдовен ракетен напад, јавуваат тамошните медиуми.

Властите на Обединетите Арапски Емирати активираа предупредување за дојдовен ракетен напад во Дубаи во петокот веднаш по 17:15 часот по локално време, а неколку минути подоцна објавија дека предупредувањето е завршено.

Засега не е јасно што го предизвика предупредувањето што се огласи во најголемиот град на Обединетите Арапски Емирати. Властите не дадоа дополнителни објаснувања дури и откако неколку минути подоцна објавија дека опасноста поминала.

Предупредувањето дојде еден ден по инцидентот покрај брегот на Оман, каде што Иран е осомничен за напад со беспилотно летало врз танкер. Овој настан доаѓа во време на зголемени тензии во регионот и нови притисоци од Техеран и САД во врска со контролата на Ормутскиот теснец.

Во извештајот се наведува дека сè доаѓа и покрај важечкиот привремен договор во војната со Иран. Дополнителни детали за самото предупредување во Дубаи, како и можна поврзаност со претходниот инцидент во Оманскиот Залив, сè уште не се објавени.

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