Синот на Нетанјаху го смени името и презимето

Јаир Нетанјаху, најстариот син на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, официјално го смени името во Јонатан Хун, објави израелскиот весник „Хаарец“, повикувајќи се на даночни документи.

Според весникот, Нетанјаху ја поднел даночната пријава за 2026 година под ново име, но со ист идентификациски број и адреса како во даночната пријава за 2024 година, која била поднесена под неговото родено име.

Јонатан било името на неговиот чичко

Во Израел, по официјалната промена на името, името не може повторно да се смени во период од седум години. Не е познато дали Нетанјаху планира да се претстави под ново име во иднина или го променил од други причини. Тој сè уште го користи своето оригинално име на социјалните мрежи.

Чичкото на Јаир, брат на премиерот Бенјамин Нетанјаху, се викал Јонатан. Јонатан (Јони) Нетанјаху бил убиен во 1976 година за време на операцијата Ентебе, во која израелските сили ослободиле заложници држени од киднапери во Уганда. Хун е оригиналното презиме на неговиот дедо по мајчина страна, Шмуел Бен-Арци, кој пред хебреизацијата се викал Самуел Хун.

„Хаарец“ наведува дека најстариот син на премиерот со години го користи презимето Хун на одредени профили на социјалните мрежи, но не е познато зошто решил официјално да го усвои токму сега.

Тој живее во Флорида во последните неколку години

34-годишниот Јаир е познат како десничарски активист и водител на подкасти, а во последните неколку години живее во Флорида. Се издвојува по своите провокативни објави на социјалните мрежи и врските со крајно десничарски политичари и јавни личности во Европа и САД.

Неговиот помлад брат Авнер исто така официјално го променил своето име порано. Откако купил стан во Лондон, бил регистриран во регистарот на недвижности како Ави Сегал, користејќи законски одобрен псевдоним земен од моминското презиме на неговата баба по таткова страна. Минатата година, тој изјави дека одлучил да го промени своето име од безбедносни причини за време на студиите во британската престолнина.

И Бенџамин Нетанјаху за време на студиите на МИТ во 1970-тите го променил своето име во Бенџамин „Бен“ Нитаи. Подоцна објаснил дека го направил ова за да им го олесни на Американците изговорот на неговото презиме.