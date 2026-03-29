Сидни Свини ја глуми Ким Новак, таа негодува

Ким Новак неодамна изјави за „Тајмс оф Лондон“ дека „никогаш не би го одобрила“ претстојниот драмски филм „Скандалозен“ за нејзината врска со Семи Дејвис Џуниор, во кој главните улоги ги играат Сидни Свини и Дејвид Џонсон.

Свини треба да ја игра Новак во филмот наспроти Џонсон како Дејвис. Новак не е задоволнаод Свини во улогата, велејќи за „Тајмс“ дека ѕвездата од „Секој освен тебе“ „штрчи толку многу над половината“.

Новак е исто така загрижен дека филмот ќе се фокусира премногу на сексуалната динамика меѓу неа и Дејвис, кога всушност нивната романса се базираше на тоа што тие „имаа толку многу заедничко. Нема шанси да не биде сексуална врска бидејќи Сидни Свини изгледа секси цело време. Таа беше сосема погрешна што ме играше мене“.

Претставниците на Свини не одговорија веднаш на барањето на „Варајати“ за коментар.

„Скандалозно“ првпат беше објавено во октомври 2024 година, а колегата на Свини од „Еуфорија“, Колман Доминго, беше на чело. Во тоа време, беше објавено дека Мирамакс го забрзува проектот со надеж дека снимањето ќе се случи откако ќе заврши продукцијата на третата сезона на „Еуфорија“.

Иако Новак останува загрижена за „Скандалозно“, Свини изјави за „Пипл“ во октомври 2025 година дека е „невероятно почестена“ што игра во филмот.

„Мислам дека нејзината приказна е сè уште многу релевантна денес, бидејќи таа се справуваше со Холивуд и со контролата на своите врски и со сопствениот приватен живот и со контролата на својот имиџ“, рече таа. „И мислам дека јас се поврзувам со тоа на многу различни начини.“

Новак и Дејвис првпат се запознаа во 1956 година кога се појавија како гости во „Шоуто на Стив Ален“. Тие продолжија редовно да се среќаваат и во следната година, а Дејвис го посетуваше снимањето на „Вртоглавица“ на Алфред Хичкок. Двојката повторно се сретна на добротворен бал за Денот на благодарноста во Калифорнија и на крајот ги поминаа празниците заедно.

Во 1958 година, нивната врска стана јавна откако еден колумнист од Чикаго објави извештај за врската на Дејвис и Новак, тврдејќи дека наскоро би можеле да се венчаат. Новак го негираше тоа, а неколку дена подоцна, Дејвис се ожени со Лореј Вајт. Нивната врска траеше само една година. Новак се ожени со Ричард Џонсон во 1965 година. Двојката подоцна се разведе, но двојката пак се зеде сè додека Малој не почина во 1976 година. (Варајати)