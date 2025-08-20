Си-Ен-Ен: Путин нема да се сретне со Зеленски

И покрај сигналите од Вашингтон за можна средба меѓу Владимир Путин и Володимир Зеленски, Кремљ засега ја отфрла. Си-Ен-Ен пишува дека рускиот претседател не е подготвен, а можеби никогаш нема да биде, да седне со Зеленски.

Откако Белата куќа соопшти дека идејата за билатерална средба е договорена, Кремљ веднаш ги намали очекувањата. Советникот на Путин, Јуриј Ушаков, рече дека „имало дискусија за подигнување на нивото на претставниците на Русија и Украина“, но без да ги спомене самите лидери.

Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров додаде во интервју за државната телевизија дека Москва „не отфрла никаква форма на работа“, но нагласи дека состаноците на највисоките функционери мора да бидат подготвени „со најголема грижа“. Преведено од жаргонот на Кремљ – средбата Путин-Зеленски нема да се случи наскоро.

Путин ја започна војната со признавање на самопрогласените „републики“ во Донецк и Луганск. Оттогаш, тој не ја призна Украина како независна држава, тврдејќи дека таа е дел од руската историја и култура.

Аналитичарката Орисија Луцевич од тинк-тенкот „Чатам Хаус“ вели дека средбата со Зеленски би била еден вид пораз за Путин: „Тој би морал да седне со претседател кого го смета за шега од земја што за него не постои“.

Кремљ систематски го доведува во прашање легитимитетот на украинскиот претседател, а официјалната реторика го нарекува Зеленски само „киевски режим“.

Татјана Становаја, аналитичарка во Центарот Карнеги Русија Евроазија, верува дека Путин го гледа американскиот претседател Доналд Трамп како клучен посредник. Русија очекува Вашингтон да изврши притисок врз Киев да се откаже од територијата што сè уште ја контролира.

Досега, Зеленски јасно ги отфрли ваквите барања. Становаја додава дека Путин нема да ризикува „заседа“ во која сите негови услови би биле отфрлени. Наместо тоа, Русија би можела да предложи нови разговори во Истанбул, но со повисоко ниво на делегација.

Во понеделник, Трамп напиша на Truth Social дека „започнал подготовки за средба меѓу Путин и Зеленски“. Но, веќе следниот ден призна дека за тоа прашање не е постигната согласност: „Јас некако го организирав, но тие се оние што одлучуваат“.

Путин, сепак, нема причина да брза. Тој доби самит со Трамп во Алјаска, американскиот претседател ги отфрли условите од примирјето пред преговорите, а заканите за санкции исчезнаа. Во меѓувреме, Русија ги засили своите напади – само во понеделник, лансираше 270 беспилотни летала и 10 ракети кон украинските градови.

Како што заклучува Си-Ен-Ен, единствената непозната работа сега е кого ќе обвини Трамп ако овој обид за преговори не успее, пренесува СЕЕбиз.