Куба почна да им дели пушки на цивилите

Куба почна да дели оружје на своите граѓани бидејќи властите стравуваат од американска воена инвазија. Тамошната влада го повикува населението итно да се подготви за можен напад од страна на Соединетите Американски Држави, пишува венецуелскиот весник Version Final.

„Поради распоредувањето на американските воени сили во близина на островот, владата во Хавана почна да дели оружје на граѓаните, официјално повикувајќи ги да се подготват за непосредна инвазија“, се вели во извештајот.

Подготовки за конфликт

Секојдневниот живот во главниот град Хавана е веќе целосно подреден на подготовките за потенцијален воен конфликт. Владините агенции и разни организации нашироко дискутираат за итни мерки, а според дописникот на CNN Патрик Опман, подготовките за војна отишле толку далеку што менаџерите на владините згради веќе детално ја разработуваат логистиката со станарите.

Причината за овие драматични мерки лежи во растечките тензии околу островот и ненадејното зголемување на американските трупи во регионот. Кубанскиот министер за надворешни работи, Бруно Родригез Париља, го обвини американскиот државен секретар Марко Рубио за намерен обид да предизвика воена агресија против Куба, нагласувајќи дека неговата земја никогаш не била закана за безбедноста на САД.

Иако Рубио рече дека Америка би претпочитала да ги реши односите со Куба дипломатски, американскиот претседател Доналд Трамп брзо го негираше ова. Трамп отворено изјави дека целта на САД е да го промени државниот поредок на островот, а на почетокот на мај дури и се пошегува за воена акција.

„Куба сега има проблем. Прво ќе завршиме една работа. Сакам да го завршам она што го започнувам. На враќање од она што ќе го правиме… на враќање од Иран, ќе испратиме еден од нашите големи носачи на авиони, можеби USS Abraham Lincoln – најголемиот во светот. Ќе застане на околу стотина метри од брегот, а тие ќе речат: ‘Ви благодариме многу. Се предаваме’“, рече Трамп.



Тајниот состанок на генералите во Гвантанамо и стравот од воени беспилотни летала

Да потсетиме дека неодамна Министерството за финансии на САД воведе нови санкции против членовите на семејството на поранешниот кубански лидер Раул Кастро. Кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел веднаш реагираше, истакнувајќи дека целта на новите мерки е да се затегне ременот и дополнително да се затегнат односите меѓу Хавана и Вашингтон.

🇺🇸⚔️🇨🇺‼️🤬 Trump on Cuba: We will take care of Cuba after Iran. I like to do one thing at a time. The US sanctioned Cuban President Miguel Díaz-Canel and his family. ukraine_watch pic.twitter.com/lJQtJlJnBo — dana (@dana916) June 5, 2026

Новите тензии се надоврзуваат на настаните од пред една недела, кога врвните американски и кубански генерали одржаа редок и таен состанок во заливот Гвантанамо. Шефот на Американската јужна команда (Саутком), генерал Франсис Донован, се сретна со началникот на Генералштабот на Кубанските револуционерни вооружени сили, Роберто Легро Сотолонго, во американската воена база на Куба.

Американската војска отсечно изјави дека станува збор за „кратка размена“ за „прашања за оперативна безбедност“, додека кубанското Министерство за одбрана изјави дека е одржан „позитивен состанок“ по меѓусебен договор.

Куба купи повеќе од 300 воени беспилотни летала?

Во позадина на таа средба беа извештаите на американскиот портал Axios дека Куба купила повеќе од 300 воени дронови. Според овие информации, Хавана почнала да развива планови за употреба на дронови за напад врз американската воена база во Гвантанамо, американските воени бродови, па дури и врз Ки Вест во државата Флорида. Иако Куба цврсто ги отфрли овие обвинувања, таа го потврди своето право на самоодбрана во случај на напад од страна на САД.

Односите меѓу Вашингтон и Хавана се затегнати уште од Кубанската револуција, а со доаѓањето на Доналд Трамп на власт, тие доживуваат целосна ескалација. Вашингтон постојано воведува нови санкции и ембарга за увоз на нафта на оваа социјалистичка карипска островска земја, обидувајќи се да го собори режимот таму преку економски и воен притисок.