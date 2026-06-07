Германец загина по скок во костим со крилја, втор смртен случај за два дена

Германец кој летал во костим со крилја загина во несреќа во Швајцарските Алпи, паѓајќи кратко по полетувањето, изјави портпаролот на полицијата за ДПА.

47-годишниот маж од Бранденбург скокнал со друг Германец околу 17 часот по локално време во петокот во близина на швајцарското планинско село Ветис на надморска височина од околу 2.080 метри.

Тој бил првиот што полетал, соопшти полицијата во кантонот Сент Гален, додавајќи дека телото го пронашле службите за спасување од воздух.

Државното обвинителство ја истражува причината за несреќата.

Костимите со крилја личат на лилјаци, а ткаенината помеѓу торзото, рацете и нозете е дизајнирана да дејствува како крилја.

Летањето во нив се смета за опасен екстремен спорт. Во четврток, 29-годишен летач почина на сличен начин во Швајцарија.