Шведска европратеничка пријави дански колега: „Никогаш не сум се чувствувала понебезбедно“

Шведската европратеничка Абир Ал-Сахлани поднесе полициска пријава против својот дански колега Кристофер Сторм, обвинувајќи го за расизам и говор на омраза откако таа беше цел на социјалните медиуми поради осудата на антиимигрантските скандирања во Европскиот парламент.

Пријавата беше поднесена до шведската полиција минатата недела и се однесува на настаните по гласањето минатиот месец за предлогот за зголемување на депортациите од Европската Унија. Некои десничарски пратеници скандираа „Вратете ги назад“ во салата во тоа време.

Ал-Сахлани, шведска европратеничка од ирачко потекло од Партијата на центарот, потоа ги обвини „екстремно десничарските фашисти“ дека ги довеле скандирањата на ново ниско ниво. „Никогаш не сум се чувствувала понебезбедно во овој парламент.“ „Повиците не беа насочени кон политичките противници, туку кон обичните луѓе чиј единствен „злостор“ беше тоа што бараа подобар живот во Европа“, рече таа, според „Гардијан“.

Откако нејзиниот говор стана вирален на социјалните медиуми, финскиот европратеник Себастијан Тинкинен од Партијата на Финците ѝ напиша: „Плачи уште малку“, додека Сторм, член на данските демократи, рече дека „треба да си оди дома“.

Ал-Сахлани го пријави само Сторм бидејќи, вели таа, шведската полиција не била сигурна како да се справи со изјавата на финскиот пратеник. И двајцата ги негираат обвиненијата.

Случајот уште еднаш ги разоткри длабоките политички поделби во Европскиот парламент, каде што крајнодесничарските и десничарските популистички европратеници сега држат околу една четвртина од местата.

„Разочарана сум“

„Не знам дали сум повеќе разочарана или тажна. Тажна сум за европската демократија. Дали ова е навистина нивото на нашите политичари? И во исто време, разочарана сум затоа што сме колеги“, изјави Ал-Сахлани за Гардијан.

По нападот на социјалните медиуми, таа доби закани за силување и смрт, како и силна поддршка од нејзината политичка група „Обнови ја Европа“.

Претседателката на клубот „Обнови ја Европа“, Валери Хајер, рече дека „расизмот нема место во европските институции“ и побара од претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, да покрене дисциплинска постапка против Сторм и Тинкинен.

Канцеларијата на Мецола објави дека инцидентите се „за жалење“ и дека Парламентот не толерира однесување што ги крши достоинството на институцијата. Во понеделник, Мецола им рече на претставниците дека „агресивното скандирање, фрлање и снимање на колегите“ се неприфатливи и најави соодветни мерки.

Тинкинен ги отфрли обвинувањата и ги нарече „лажни“

Ал-Сахлани призна дека долго време се двоумела дали воопшто да реагира. „Нема многу луѓе со мојата боја на кожа во таа сала. Се прашував што ќе ми викаат ако проговорам“, рече таа, додавајќи дека одлучила да истапи бидејќи целите биле луѓе „кои немаат моќ“.

Таа, исто така, ги обвини пратениците од десниот центар кои го поддржаа законот за депортација за дел од вината, велејќи дека тие „им овозможиле на фашистите да дејствуваат“. Амнести Интернешнл го опиша законот како „апсурден, суров и дискриминаторски“, а неколку експерти на Обединетите нации го критикуваа.

Тинкинен ги отфрли обвинувањата како „лажни“ и најави дека ќе поднесе тужба за тврдењата. Сторм, исто така, инсистираше дека неговите коментари се расистички, објаснувајќи дека со тоа што рекол „одете си дома“, мислел дека Ал-Сахлани требало да ја напушти просторијата ако дискусијата толку многу ја вознемирила.

„Луѓето се попаметни од тоа“, одговори Ал-Сахлани.