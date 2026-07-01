Што е проблемот на Русија?

Луѓето во Русија – дури и некои од најентузијастичките провоени гласови – почнуваат да сугерираат нешто речиси незамисливо: Можеби е време Кремљ да ја запре својата целосна инвазија. Очигледно, работите не одат баш според планот.

Се сеќавате ли на рускиот пратеник и поранешен воен командант Андреј Гурулев? Ако ја следите војната во Украина, дефинитивно сте наишле на него – и можеби преживеале гледајќи едно од неговите интервјуа. Тој стана познат по своите прилично креативни идеи. Нарекувајќи ги противниците на Владимир Путин „гнили“, сугерирајќи оживување на Гулагот за оние „што се спротивставуваат на државата“, предлагајќи нуклеарни напади врз Холандија, па дури и воведувајќи данок на бездетност. Со други зборови, еден од најдоверливите тврдокорни гласови во Русија. Редовен гостин на државната телевизија, секогаш подготвен да објасни зошто војната треба да биде посурова, подолга и „порешителна“.

Значи, она што се случи на 1 јуни беше, да речеме, неочекувано. На Телеграм каналот на Гурулев се појави објава во која се опишува „ќор-сокак“ на фронтовската линија, технолошката предност на Украина и кризата со горивото во окупираниот Крим предизвикана од украинските напади со беспилотни летала.

„Сега има активна дискусија зад сцената и во кругови на високо ниво за потребата од нова мобилизација од големи размери. Покрај тоа, добро информирани извори велат дека веќе е донесена фундаментална одлука за ова прашање“, се вели во објавата.

Исто така, се додава дека дури и нов бран мобилизација нема да промени многу освен ако Русија не го реши „малиот проблем“ со украинските беспилотни летала – кои, според објавата, „ја уништуваат пешадијата“ и ги спречуваат напаѓачките групи дури и да ги кренат главите.

Заклучокот беше уште повпечатлив: напредувањето на Русија „во суштина е заглавено“, а војната се претвори во „брутален ќорсокак“, што, според авторот, ризикува долгорочна исцрпеност. И потоа дојде делот каде што работите станаа интересни.

Кратко по објавата, Гурулев се вклучи во руската државно поддржана апликација за пораки Max ( обид на Москва да стане алтернатива на Telegram) тврдејќи дека неговиот канал на Telegram бил „хакиран“ и дека „непријателите ширеле објави“ од неа. Постојат само неколку мали компликации со тоа објаснување. Каналот има речиси 60.000 претплатници и само неколку дена претходно Гурулев објавуваше видеа од кампањата во прво лице пред регионалните избори во септември – исто како и самиот тој. Во објавата на Макс, тој тврдеше дека воопшто не го користел својот Телеграм канал од почетокот на мај, и покрај тоа што таму се појавија нови објави.

Непосредно пред оваа епизода, Гурулев беше исклучен од прелиминарните избори на неговата партија, со што ефикасно ги заврши неговите шанси за враќање во парламентот по претстојните избори. Високи руски функционери го критикуваа претходно за некои од неговите луди забелешки. Таквиот вид политичко излегување има тенденција да разјасни многу работи – вклучително и колку слободно некој чувствува дека може да зборува. Без реални изгледи за реизбор, некои сугерираат дека имал малку поттик да ја ублажи својата реторика, што го поставува прашањето дали „хакираното“ објаснување било… вистинско.

Четири дена откако се појави објавата, таа сè уште не е отстранета. Она што се појави на неговиот Телеграм канал се вклопува совршено во поширокиот разговор што веќе се случува во провоениот дискурс на Русија. Воените блогери со месеци зборуваат за застојот, заморот и растечката технолошка предност на Украина. Објавата на каналот на Гурулев само го кажа тоа погласно од повеќето.

И тој не е сам во ова променливо расположение. Неодамнешна анализа во „Русија во глобални прашања“, едно од највлијателните руски списанија за надворешна политика, тврди дека воените цели на Владимир Путин во Украина повеќе не се остварливи. Во статијата, напишана од рускиот академик Василиј Кашин, се вели дека континуираната западна воена поддршка значи дека Русија не може да ја надмине Украина во оружје и технологија, додека мобилизацијата на Украина го компензира ограниченото руско задолжување врз основа на договори.

За контекстот: ова не е баш маргинален блог. Списанието е блиску до руското Министерство за надворешни работи, а неговите автори редовно комуницираат со високи функционери – понекогаш дури и со самиот претседател.

Кашин напиша дека војната сега се води „меѓу релативно еднакви противници“ и дека ваквите војни ретко завршуваат со целосна победа од едната страна.Тој, исто така, тврдеше дека целта за „ликвидација на антирускиот режим“ во Киев би барала целосна, продолжена окупација на Украина – нешто што го опиша како „технички невозможно“.

Потоа имаше уште една неодамнешна епизода што вреди да се напомене.

Истакнат про-Кремљ блогер, претходно познат по агресивните напади врз руската опозиција, одеднаш се сврте кон Владимир Путин. Објави серија објави во кои ја нарече војната ќорсокак и ги критикуваше економските и политичките последици за Русија. Блогерот, Илја Ремесло, ја изгради својата репутација со тоа што ги таргетираше починатиот руски политичар Алексеј Навални и неговите сојузници, честопати поднесувајќи жалби и поддржувајќи правни случаи против нив.Промената започна на 17 март, кога објави пост со наслов „Пет причини зошто повеќе не го поддржувам Владимир Путин“.

Во него тој ја опиша војната во Украина како „апсолутен ќорсокак“, ја критикуваше економската штета и го обвини Кремљ за заострување на контролата врз медиумите и интернетот. Еден ден подоцна, патем, тој беше примен во психијатриска болница во Санкт Петербург. Можеби тоа е причината зошто Гурулев одлучи да го преземе „хакирањето“.

Русија често се опишува како персонализирана автократија – систем каде што политичката моќ е речиси целосно концентрирана во еден човек. Во пракса, тоа значи нешто сосема едноставно: војната продолжува затоа што Путин сака таа да продолжи. Неодамнешните случувања покажуваат дека Москва веројатно нема да ја постигне својата наведена цел за освојување на украинскиот Донбас – ниту до септември, ниту до крајот на годината, а веројатно ниту наскоро потоа. Гласовите што се залагаат за војна се чини дека се сè понепријатни поради идејата дека „специјалната операција“ може да продолжи доволно долго за предноста на Украина да стане премногу очигледна за да се игнорира. Русите исто така видоа што се случи последниот пат кога Путин започна мобилизација во 2022 година – и нивото на дисфункција што го покажа рускиот систем.