Шон Пен доби Оскар изработен од метал на уништениот украински воз во Киев

Киев – Шон Пен, овогодинешниот добитник на Оскар за најдобра споредна машка улога, не присуствуваше на церемонијата на доделување награди бидејќи патуваше во Украина. Таму, наместо оригиналната статуетка, доби посебна, рачно изработена верзија од неа, пишува Дејли Меил.

Актерот (65) беше награден за неговата улога во филмот „Една битка по друга“, но прославата не ја одржа во театарот Долби во Лос Анџелес, туку во Киев. Во понеделник беше виден на улиците на украинската престолнина, а подоцна се сретна со претседателот Володимир Зеленски.

За да се осигури дека Пен нема да остане без симболична награда, Олександр Перцовски, директор на Украинските железници, се погрижи тој да не остане без симболична награда, кој му врачи специјално изработена статуетка.

Железен Оскар

Перцовски ја нарече наградата „Железен Оскар“ бидејќи беше направена од металот на железнички вагон оштетен од руските сили. „Го пропушташ Оскарот. На крајот на краиштата, го даде твојот последен на претседателот. Затоа го направивме овој“, му рече Перцовски на Пен во видео објавено на социјалните мрежи.

„Рековте дека металите преживуваат, па затоа овде ставивме некои зборови што се многу посебни за нас. Не е злато, но е многу вистинско и доаѓа од длабочините на нашите срца. Ни е важно“, додаде тој. Видливо трогнат, Пен го прегрна Перцовски и одговори: „Сето ова е вистинско богатство, ви благодарам“.

На задната страна од статуата е врежана порака: „Овој челик некогаш однесе милиони луѓе подалеку од војната. Потоа дојде руската ракета. Не ја стопивме во оружје. Ја исковавме како знак на благодарност – кон вас. За вашиот талент. За вашата храброст да застанете на страната на Украина“.

Долгогодишна поддршка за Украина

Шон Пен е голем поддржувач на Украина и ја посетил земјата неколку пати. За време на една од неговите посети, кога Русија ја започна својата инвазија, тој снимаше документарец за Зеленски. Филмот, кој го прикажува подемот на Зеленски од комичар до воен водач, премиерно беше прикажан на Берлинскиот филмски фестивал во 2023 година. Пен и Зеленски развиле, како што двајцата рекоа, блиско пријателство за време на нивната соработка.

„Можеме да кажеме дека е во Украина, но тоа е негова лична посета; тој го гледа тоа на тој начин, дека мора да биде во Украина“, изјави украински функционер за АФП. „Тој само сака да ја поддржи Украина.“ Минатата година, Пен и рок-ѕвездата Боно упатија страствен апел до Западот да застане со Украина на Канскиот филмски фестивал, позирајќи на црвениот тепих со украински војници.

Публиката е поделена околу отсуството

Отсуството на Пен од Оскарите ги налути некои корисници на социјалните мрежи, кои предложија во иднина наградите да не им се доделуваат на победниците кои не се присутни.

„Треба да постои правило дека ако не се појавиш затоа што не ти е гајле за наградата, нема да ја добиеш, како на лотарија. Не се појави? Следно на листата, ве молам. Исклучок би бил од здравствени причини. Шон Пен воопшто не се грижи за оваа награда“, гласеше еден коментар. Други го бранеа, со фактот дека Пен брилираше со улогата во „Една битка со друга“, и тоа нема врска со неговата одлука да дојде или не на 98. оскари.

Пен претходно ги пропуштил церемониите за доделување награди каде што бил номиниран, вклучувајќи ги и овогодишните награди БАФТА и наградите на здружението на филмски актери, каде што и победи. Актерот Киран Калкин, кој го објавуваше победникот, се пошегува за Пен. „Шон Пен не можеше да биде тука вечерва, или не сакаше да биде тука, па ќе ја прифатам наградата во негово име“, рече актерот од „Наследство“.