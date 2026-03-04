Шарлиз Терон го украде вниманието на ревијата на Диор во Париз

Париз – Оскаровката Шарлиз Терон, која работи со Диор повеќе од 20 години, ги привлече погледите на нивната ревија што се одржа вчера во рамките на Неделата на модата во Париз. Облечена во црно од глава до пети, таа се појави во комбинација што вклучуваше микро мини здолниште, чорапи до бутови, наметка и очила за сонце, пишува InStyle.

Терон им се придружи на голем број познати лица во Париз во вторник, вклучувајќи ги Пријанка Чопра Џонас, Емили Ратајковски, Шеј Мичел, Ања Тејлор-Џој и Меколи Калкин. Таа ја носеше својата руса боб фризура залижана зад ушите, а изгледот го комплетираше со суптилна шминка со смело руменило, нежно зачадено око и розови усни.

Таа, исто така, го сподели своето модно издание на Инстаграм со краток опис: „Понекогаш едноставно мораш…“

Долгогодишна соработка со Диор

Со текот на годините, Терон постојано зборуваше за нејзината врска со Диор. „Мислам дека кампањите на Dior J’adore отсекогаш биле насочени кон поместување на границите. Тие се смели и навистина го поставуваат прашањето: „Како можеме, на уметнички и прекрасен начин, да изразиме што е женственост и што значи да се биде жена?““, изјави таа за Harper’s Bazaar U.K.

Таа, исто така, разговараше со Elle Canada за нејзината улога како муза за познатата модна куќа. „Секоја нова кампања низ годините ми врати толку многу убави спомени и искуства. Толку многу се случи во мојот живот во текот на изминатите десет и пол години – во мојата кариера и во моето семејство – и Dior беше тука за мене на секој чекор од патот“, рече таа.

Нашата врска природно еволуираше со текот на времето, како што е секоја силна и здрава врска. Со различни верзии на производите и пораките, можевме да преземаме ризици и да испробаме возбудливи нови идеи. Прекрасно беше да имаме толку креативен однос со Dior, кој постојано се менува и еволуира.“

Таа изјави за WWD дека „Dior беше партнер за соработка и поддршка. Беше идеално партнерство бидејќи се согласувам со вредностите што Диор ги промовира на многу начини.“ Таа особено го истакна „славењето на жените и неверојатниот талент, страст и алтруизам на жените“. Таа додаде: „Многу сум горда што учествував во толку многу неверојатни кампањи и со нетрпение очекувам да ја продолжам оваа прекрасна традиција.“

Во слична комбинација подоцна во вечерта

Во малку поинаква, но сепак многу слична облека, таа беше видена подоцна во вечерта, по ревијата, кога носеше една од нејзините омилени чанти од Диор. Таа избра сатенска црна кошула со машна на јаката, кратко црно кожно мини здолниште и хулахопки со точки.

Порака за мир од Олимписките игри

Појавувањето на Неделата на модата во Париз следеше по нејзиното изненадувачко појавување на церемонијата на отворањето на Зимските олимписки игри минатиот месец, на која присуствуваше во улога на амбасадор за мир на Обединетите нации. Во таа прилика, на 6 февруари, таа испрати порака за надеж.

„Мирот не е само отсуство на конфликт. „Мирот значи создавање средина во која секој може да напредува, без оглед на раса, боја на кожа, вероисповед, религија, пол, класа, каста или која било друга социјална разлика“, рече таа.

„Денес, оваа порака изгледа поважна од кога било“, додаде таа. „Затоа, нека овие Игри бидат повеќе од само спорт. Нека бидат потсетник за нашата заедничка човечност, меѓусебно почитување и моќен повик за мир насекаде.“