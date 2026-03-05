Шансите се менуваат во трката за Оскар: Еве ги најновите фаворити 

Лос Анџелес – Почетокот на оваа година, сјајот и гламурот на сезоната на холивудски награди започнаа со наградите „Избор на критичарите“, а наскоро сè ќе кулминира со доделувањето на наградите „Оскар“ на 15 март.

Со доделувањето на Оскарите само две недели оддалеченост – и остатокот од сезоната на награди е речиси зад нас – совршено време е да се претера со анализата кој филм ќе излезе како победник на големата ноќ.

Сѐ за Оскарите и најновите предвидувања за најголемата филмска ноќ:

Како се избираат номинациите за Оскар

Академијата за филмска уметност и науки, организацијата зад Оскарите, е составена од околу 11.000 професионалци од забавната индустрија, поделени во 19 различни гранки, како што се актери, режисери, кинематографери и монтажери.

Студијата, дистрибутерите, па дури и самите филмски работници официјално ги поднесуваат своите проекти за да бидат разгледани за номинација.

Категориите за глума, режија и најдобар филм се тајни. За овие главни категории, гласачите можат да поддржат до пет изведби на преференцијално гласање.

Гласањето за номинации за Оскар започна на 12 јануари и траеше пет дена. Номинациите за оваа година беа објавени во четврток, 22 јануари 2026 година.

Кој беше номиниран за Оскар?

„Грешници“ на Рајан Куглер влезе во историјата на Оскар со освојување на 16 номинации, што го прави најноминиран филм на сите времиња.

Претходните носители на титулата, „Сè за Ева“ (1950), „Титаник“ (1997) и „Ла Ла Ленд“ (2016), имаа по 14 номинации во трикратно изедначување.

„Една битка по друга“ на Пол Томас Андерсон доби 13 номинации, вклучувајќи најдобар филм, режисер и адаптирано сценарио.

„Франкенштајн“, „Марти Врховен“ и „Сентиментална вредност“ добија девет номинации. За целосен список на номинирани, посетете ја веб-страницата на Академијата.

Номинацијата за најдобар актер на Тимоти Шаламе за неговата работа во „Марти Суприм“ го направи најмладиот актер по Марлон Брандо кој бил номиниран три пати во елитната категорија.

„Оружје“ не е првата номинација на Ејми Мадиган за најдобра споредна женска улога. Таа дојде во 1986 година за нејзината работа во „Двапати во животот“. Четириесет години подоцна, таа ја држи титулата за најдолг временски период помеѓу номинациите.

„Го правам ова долго време“, се пошегува таа во својот говор по повод примањето на наградите за актери, како што објави „Ју-Ес-Еј Тудеј“.

Имено, „Злобно: За добро“ не доби награда за Оскар. Ниту помалку комерцијалниот филм „Тестаментот на Ен Ли“.

Многу критичари исто така веруваат дека Џафар Панахи и Гилермо дел Торо требало да бидат вклучени во категоријата за најдобар режисер. Некои исто така веруваат дека портретот на Вилијам Шекспир од Пол Мескал во „Хамнет“ требало да биде номиниран.

Предвидување за најдобар актер

На доделувањето на наградите за актери SAG-AFTRA минатата недела, Тимоти Шаламе се чувствуваше како сигурен облог да ја земе наградата, особено затоа што веќе ја имаше освоено наградата „Критичарски избор“ и „Златен глобус“ за неговата работа во „Марти Суприм“.

Да не заборавиме и дека тој ја доби наградата минатата година за неговата работа во „Целосно непознато“. Дури и водителката Виола Дејвис беше изненадена кога наместо тоа го прочита името на Мајкл Б. Џордан.

Со овој развој на настаните, се чини дека трката помеѓу Џордан и Шаламе за Оскар за најдобар актер е тесна. Џордан, сепак, има моментум и возраст на своја страна, бидејќи историски наградите на Академијата им оддаваат почит на постарите актери.

Вагнер Моура од „Тајниот агент“ се потруди да ги шармира гласачите, но се чини дека тоа нема да биде доволно за изненадување.

Предвидување за најдобра актерка

Ова е единствената категорија што се чини дека е заклучена. Џеси Бакли веќе ги освои „Златниот глобус“, наградата „Критичарски избор“, БАФТА и наградата за актер за нејзината улога о „Хамнет“.

Роуз Бирн е нејзината единствена сериозна закана, но нејзиниот пораз на доделувањето на наградите за актери се чини дека сигнализира речиси сигурна победа на Бакли.

За понатамошна перспектива, и Полимаркет и Калши ѝ даваат на Бакли 95% шанса за победа.

Предвидување за најдобар филм

Се очекува најголемата награда на вечерта да биде трка помеѓу двата најноминирани филма, „Грешници“ и „Една битка по друга“.

И PGA и DGA ја доделија оваа чест на „Една битка…“, која историски предвидува каде ќе оди наградата Оскар.

Но, постои предност за уште еден пат до победа. Во 2020 година, „Паразит“ го освои Оскарот без другите награди на еснафите откако ја освои наградата за најдобар ансамбл на наградите SAG. „Грешници“ веќе го направија тој чекор, па времето ќе покаже дали ова значи дека златото на Оскарот е неизбежно.

Полимаркет има јасен фаворит, давајќи му на „Една битка…“ 81% шанса, а на „Грешници“ само 14%. Калши, исто така, го фаворизира „Една битка…“ со 80% наспроти „Грешници“ со 16%.

Академијата завршува со гласањето на 5 март. 98-мата церемонија на доделување на наградите „Оскар“ е закажана за 15 март во холивудскиот театар „Долби“.