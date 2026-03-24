Шанел ги здружи Марго Роби и Кајли Миног во кампања инспирирана од хитот од 2002 година

Ѕвездата од „Барби“, Марго Роби, се појавува во повеќе верзии во новата кампања за чантите Шанел 25, која оддава почит на иконското видео на Кајли Миног од 2002 година за „Come Into My World“. Австралиската актерка ги здружи силите со поп-иконата, а Мишел Гондри, режисерот на оригиналното видео, повторно застана зад камерата. Во кампањата, повеќе верзии на Марго Роби се движат низ филмски сет кој евоцира прометна париска улица, секоја носејќи чанта Шанел 25 во различна боја и големина, пишува Page Six.

Посвета на иконското музичко видео

Како и во оригиналот, како што напредува видеото, на екранот се појавуваат сè повеќе верзии на актерката. Иако видеото на Гондри од 2002 година е снимено на вистинска париска раскрсница, верзијата на Шанел е создадена на филмски сет во Лос Анџелес.

Концептот останува ист, со мали промени во сценографијата – на пример, книжарница е заменета со перална. Во видеото, Роби гали куче, турка велосипед и мавта кон самата Миног, која накратко се појавува во излог облечена во розово, исто како во оригиналното видео.

Австралиска врска

Соработката меѓу двете ѕвезди има подлабока позадина. И Роби и Миног ги започнаа своите кариери во популарната австралиска сапуница „Соседи“ – Миног кон крајот на 80-тите, а Роби две децении подоцна.

Актерката, исто така, откри дека првиот концерт на кој присуствувала била турнејата „Треска“ на Кајли Миног во Сиднеј, каде што песната „Come Into My World“ беше еден од најважните моменти на вечерта. Миног претходно изјави дека Роби би бил нејзиниот идеален избор за улогата во биографски филм за нејзиниот живот.

Сведоштва од познати личности

„Се сеќавам дека го гледав тоа видео како дете и си помислив колку е брилијантно и паметно, поради тие трикови со камерата по кои Гондри е толку позната“, изјави Роби за Vogue за оригиналното видео. Таа додаде дека е среќна што можела да ѝ оддаде почит на пејачката без да пее. „Не можам да пеам. Затоа можам да ја играм Кајли без да морам да пеам и да уништам сè“, се пошегува таа.

Миног, пак, рече дека овој проект се чувствувал како природно продолжение на оригиналното видео. „За мене, тоа е продолжение на тоа кружно чувство што го има видеото“, рече таа. „Знам дека Мишел била инспирирана од повторувачката природа на песната, па еве нè, ​​правиме уште еден круг.“

Марго Роби е амбасадор на брендот Шанел од 2018 година. Нејзината неодамнешна средба со Кајли Миног во првиот ред на ревијата на Шанел за есен 2026 година на Неделата на модата во Париз сега се покажа како јасен знак за соработката.