Северина го одложи концертот во Скопје од здравствени причини

15/04/2026 10:42

Поради здравствени причини на Северина, следните концерти, односно концертот во Скопје и концертот во Копривница, се презакажуваат за нови датуми.

Концертот во Скопје кој беше закажан за 18 април во арената „Борис Трајковски“, се презакажува за 5 декември 2026.

„Сите купени билети ќе важат за новиот термин. За оние кои нема да бидат во можност да присуствуваат на новиот датум, ќе биде овозможено враќање на средствата во рок од 10 дена, со приложување на билетите на местото на купување, а за онлајн билетите преку e-mail: [email protected]

Ве известуваме дека рефундацијата на средства завршува на 21.04.2026 и овој датум е конечен.

Затоа, Ве замолуваме навремено да си ја извршите оваа обврска“, објави организаторот, Прагма продукција.

Том Круз снима со оскаровецот Ињариту: Ми требаа 40 години за да ја одглумам оваа улога
Канје Вест го одложи францускиот концерт една недела по забраната во Велика Британија
Во Штип трето издание на „Shtip Fashion Days“
„Центарски улици 4“: Уметност, музика и живи статуи на улица Македонија
Квин Латифа домаќин, Тејлор Свифт со најмногу номинации на АМА 2026
Меган избра „тивок луксуз“ за посетата на Австралија
Актерка ја обвини Кети Пери за сексуален напад , таа негира
Фил Колинс, Лутер Вандрос, „Оејзис“ и Шаде влегоа во „Рокенрол-Куќата на славните“

