Сенаторот Линдзи Греам, клучниот сојузник на Трамп, почина по ненадејна болест

Линдзи Греам, долгогодишен американски сенатор и клучен сојузник на Доналд Трамп, почина од ненадејна болест, соопшти неговата канцеларија во раните утрински часови. Тој штотуку наполни 71 година.

Ненадејната смрт на Греам ќе испрати шок бранови низ Вашингтон и Републиканската партија. Тој служеше во Сенатот од 2003 година, претставувајќи ја Јужна Каролина, и се кандидираше за реизбор во ноември.

„Вечерта во сабота, 11 јули, американскиот сенатор Линдзи Греам почина од кратка и ненадејна болест“, се вели во соопштението на неговата канцеларија. „Семејството на сенаторот Греам ги цени молитвите во ова време и бара приватност во овој неверојатно тежок период.“

Немаше познати загрижености за здравјето на Греам, кој минатата недела ја посети Украина. Во петокот, претседателот на таа канцеларија, Володимир Зеленски, напиша на социјалните мрежи дека имале „добра средба“, додавајќи: „Му сум благодарен на Линдзи што ги призна нашите воини.“

Греам, пензиониран полковник во резервите на воздухопловните сили, специјализиран за воен адвокат, беше познат како јастреб кој ја поддржуваше војната во Ирак и долго време бараше воена акција во Иран. Тој се спротивстави на нуклеарниот договор што го договори претседателот Барак Обама и беше еден од најгласните бранители на Трамп во тековниот конфликт.

Тој се кандидираше за претседател во 2016 година и во тоа време беше остар критичар на Трамп. Греам го осуди Трамп како „кретен“, „расистички фанатик“ и „најнеисправен кандидат во историјата на Републиканската партија“, незаборавно предупредувајќи на Твитер: „Ако го номинираме Трамп, ќе бидеме уништени… и ќе го заслужиме тоа“. Трамп, пак, го отфрли Греам како „идиот“ и „лесноумен“.

Но, откако Трамп стана непобедлив, Греам стана ценет сојузник кој можеше да дејствува како соговорник помеѓу претседателот и Конгресот. Во 2018 година тој ја застана во одбрана на кандидатот на Трамп за Врховниот суд, Брет Кавано.

Греам се поколеба само откако поддржувачите на Трамп организираа бунт во американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година, во обид да го поништат неговиот изборен пораз. Сенаторот изјави: „Трамп и јас, имавме пеколно патување – мразам што завршува вака. О, Боже мој, го мразам. Од моја гледна точка, тој беше значаен претседател, но денес, првото нешто што ќе го видите. Сè што можам да кажам е да ме исфрлите од игра. Доста е.“

Сепак, неговиот бунт не траеше долго и тој одби да гласа за осуда на Трамп на последователното судење за импичмент. Тој повторно брзо го поддржа Трамп на претседателските избори во 2024 година и често играше голф со него.

Смртта на Греам го означува заминувањето на последниот од „трите пријатели“, составени од Греам, Џо Либерман и Џон Мекејн, сенатори и блиски пријатели кои секој од нив имаше неуспешни обиди за претседателската функција. Мекејн почина во 2018 година, Либерман во 2024 година.

Меѓу оние што му оддадоа почит во неделата беше и Хенри Мекмастер, гувернерот на Јужна Каролина, кој во изјава рече: „Линдзи Греам е незаменлив. Најжестокиот борец за Јужна Каролина и Америка – и лојален и непоколеблив пријател“.

Неколку лидери во Израел изразија сочувство. Итамар Бен-Гвир, министерот за национална безбедност, објави на X: „Денес, Израел загуби еден од своите најголеми пријатели. Сенаторот Линдзи Греам застана со Израел не затоа што беше лесно, туку затоа што веруваше дека е исправно. Неговата непоколеблива поддршка, храброст и морална јасност му донесоа восхит од милиони Израелци“.

Нафтали Бенет, поранешен премиер, додаде: „Америка загуби посветен патриот, а Израел загуби еден од своите најголеми пријатели. Линдзи застана со Израел во нашите најтемни часови, со храброст“.