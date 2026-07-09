Семејството Кенеди се обедини за прославата за 4 јули во Хајанис Порт

Кери Кенеди понуди увид во годишното собирање на семејството Кенеди по повод Четврти јули во Хајанис Порт, Масачусетс, со нова објава на Инстаграм што ја прикажува огромната група.

Меѓу толпата имаше истакнати лица, како и членови на следната генерација на династијата, вклучувајќи го и синот на Роберт Ф. Кенеди помладиот, Конор Кенеди, кој стоеше покрај неговата свршеница Џулија Бе, и младенците Едвард „Теди“ Кенеди III и Роуз Еселстин.

Групата не ја славеше само Америка. 4 јули е исто така роденден на братското дуо Кетлин Кенеди Таунсенд и Кристофер Г. Кенеди.

Кетлин, 75, и Кристофер, 63, се деца на РФК постариот и Етел Кенеди, а браќа и сестри и на РФК помладиот и на Кери. Видеото на Кери на Инстаграм ја прикажува групата како им честита за роденден на двајцата, им се заблагодарува на сопругата на Кристофер, Шила Синклер Кенеди, и ја искажува својата љубов кон Америка.

Ова јулско собирање е традиција за познатото семејство. Мултигенерациската група се собира секоја година на нивниот историски крајбрежен комплекс. Во последните две лета недостасуваше матријархот на Хајанис Порт, Етел Кенеди, која почина во 2024 година. Се наведува дека Етел ја водеше парадата за Денот на независноста на градот од патриотски украсена количка за голф.

Иако годишното собирање на Четврти јули е ценета традиција за поголемиот дел од кланот, не секој член на семејството патува до комплексот во Масачусетс.

Забележливо отсутни од фотографијата оваа година беа Каролина Кенеди – ќерка на покојниот претседател Џон Ф. Кенеди и Џеки Кенеди Оназис – и нејзините преживеани деца, Роуз и Џек Шлосберг. Џек, 33-годишен политички новодојденец, и самиот ги освојува насловните страници, неодамна завршувајќи ја својата прва конгресна кампања како демократ, во која неуспешно се обиде да добие место во отворениот дом на Менхетен.

Исто така, очигледно недостасуваа Кетрин Шварценегер и нејзиниот сопруг актер, Крис Прат. Родителите на Кетрин, Арнолд Шварценегер и Марија Шрајвер – ќерка на Јунис Кенеди – беа во брак повеќе од 20 години, што го прави ЏФК нејзин прачичко.

И иако дел од најблиското семејство на РФК помладиот се појави во видеото, самиот секретар за здравство на САД не беше забележан на собирот. Откако се спротивстави на политичкото наследство на своето семејство и се поврза со движењето MAGA на Трамп, РФК помладиот беше јавно отфрлен од многу од неговите најблиски.

Џек и Каролин беа меѓу најострите критичари на РФК помладиот, ризикувајќи да ги запалат мостовите со одредени роднини, но истото го направија и некои од неговите браќа и сестри, кои објавија заеднички изјави во кои ги осудуваат неговите постапки. Помладата сестра на РФК помладиот, Кери, особено, ја помина својата кариера продолжувајќи го наследството на нивниот татко како шеф на организацијата за човекови права на РФК, честопати принудувајќи ја да се залага против политичките агенди на својот брат.