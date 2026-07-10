Се скрши прозорец на авион на „Рајанер“, промената на притисокот го вовлече патникот, а главата му штрчеше од авионот

Паника избувна на летот на „Рајанер“ од Солун до Меминген, Германија, во петок наутро кога прозорец на авионот „Боинг 737“ се скрши. Патник беше вовлечен во прозорецот од промената на воздушниот притисок, а главата на 61-годишниот маж штрчеше од авионот. Сведоците велат дека неговата сопруга го зграпчила, што била причината зошто не бил извлечен од авионот од понискиот воздушен притисок надвор. Во меѓувреме, маските за кислород во кабината веднаш паднале поради промената на внатрешниот воздушен притисок (декомпресија).

Инцидентот се случил кога авионот веќе бил на надморска височина од над 10.000 стапки (повеќе од 3 километри) над Македонија. Летот FR-1879 започнал брзо спуштање, по што човекот бил повторно влечен во авионот, а патниците во редот до оштетениот прозорец биле преместени.

Авионот на крајот се вратил во Солун. Пожарникари, амбулантни возила, полиција и други безбедносни служби беа во готовност на аеродромот, но авионот слета безбедно, а потоа беше однесен во одредена област на аеродромот.

Властите појаснија дека немало пукнатини или прекини во трупот на авионот. Се верува дека прозорецот бил скршен од остатоци од моторот на авионот. Српскиот патник повреден во несреќата е однесен во болница, но детали за неговата состојба сè уште не се објавени.