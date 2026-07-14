Сe плаши дека ќе биде исвиркан или е премногу зафатен? Зошто Трамп не е на трибините на Светското првенство?

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, беше принуден да ѝ објасни на јавноста зошто Доналд Трамп отсуствува од трибините на Светското првенство. Досега се одиграни 100 од 104 натпревари од најголемиот меѓународен турнир, а американскиот претседател сè уште не присуствувал на ниту еден од водечките натпревари во сопствената земја. Ова изгледа чудно, па дури и сомнително, со оглед на активната улога на Белата куќа во организирањето на првенството, љубовта на Трамп кон големите спортови и неговото лично пријателство со Инфантино.

По медиумските извештаи, Инфантино ги отфрли теориите на заговор и изјави дека неговиот висок пријател „има други обврски“.

Во последниве години Трамп се етаблираше како многу активен спортски навивач, правејќи ги посетите на стадионите важен дел од неговиот јавен имиџ. Само пред неколку недели, тој беше домаќин на турнир на UFC на тревникот на Белата куќа, а малку порано, стана првиот актуелен претседател на САД што присуствуваше на натпревар од финалето на НБА. Минатата година, тој го гледаше Супербоулот и машкото финале на тениското првенство на Отвореното првенство на САД во живо.

Се чинеше логично Трамп барем да присуствува на натпреварите на американската репрезентација или да го придружува Инфантино на една од станиците на неговата обемна турнеја. Претседателот на ФИФА веќе лично присуствуваше на 40 натпревари од Светското првенство во 2026 година, што предизвика критики од еколошките групи за користењето приватен авион и дополнителното оптоварување на животната средина.

„Мислам дека тој сè уште има други обврски“, објасни Инфантино во интервју за Блувин за огромното отсуство на својот пријател. „Да дојдеше на стадионот, луѓето ќе прашаа: Што прави тој на фудбалски натпревар кога толку многу работи се случуваат во светот? Комуницираме редовно. Речиси секој ден. Тој ги гледа сите натпревари на телевизија и многу ужива во турнирот. Се надевам дека ќе го доделиме трофејот заедно по финалето. Тоа беше планот. Така беше порано – претседателот на земјата домаќин на финалето го доделува пехарот заедно со претседателот на ФИФА.“

На почетокот на турнирот, британскиот весник „Телеграф“ напиша дека Трамп може да се појави на трибините пред финалето само ако репрезентацијата на САД стигне до полуфиналето. Сепак, тоа не се случи. До 4 јули, американскиот претседател беше зафатен со прославите на Денот на независноста, по што отпатува во Турција на самитот на НАТО, а сега неговото внимание е насочено кон ескалацијата на конфликтот со Иран и бројните внатрепартиски избори пред клучните избори за Конгресот.

Сепак, шефот на држава секогаш има „други обврски“. Сложената надворешна и внатрешна политичка ситуација не ги спречи клучните личности од американската администрација – државниот секретар Марко Рубио, секретарот за трговија Хауард Лутник и директорот на ФБИ, Каш Пател – да присуствуваат на натпреварите од Светското првенство во 2026 година.

Зошто тогаш самиот Трамп го избегнува турнирот, на кој активно го градеше својот јавен имиџ во минатото? Се појавија различни теории на оваа тема, од кои најпопуларната е поврзана со стравот од негативна реакција на трибините. Трамп е познат по тоа што тешко прифаќа исвиркувања од публиката. Затоа најчесто присуствува на натпревари во американски фудбал, турнири во мешани боречки вештини, трки со автомобили на НАСКАР и голф, каде што традиционално се верува дека преовладуваат поддржувачите на Републиканската партија. Од друга страна, неговите посети на кошаркарски и тениски турнири предизвикаа негативни реакции, вклучително и поради зголемените безбедносни мерки.

Се верува дека токму стравот од непријателска публика го натера Трамп да го откаже патувањето во Италија за финалето на Олимпискиот хокеарски турнир во февруари оваа година. Непосредно пред тоа, во Милано избувнаа протести против постапките на американската Служба за имиграција (ICE), а потпретседателот Џ.Д. Венс беше исвиркан од трибините. Ова го убеди тимот на Трамп дека таквата посета би била премногу ризична од политичка гледна точка.

За време на Светското првенство, службениците на ICE работат многу подискретно, но американската репрезентација ги одигра сите пет свои натпревари на Западниот брег – во Сиетл, Лос Анџелес и Сан Франциско, градови кои традиционално се сметаат за бастиони на Демократската партија. Веројатноста дека републиканскиот претседател ќе биде исвиркан таму беше многу голема. Покрај тоа, по случајот со поништената суспензија на Фоларин Балогун, странските навивачи веројатно ќе им се придружат на неговите политички противници.

Инфантино нагласи дека отсуството на американскиот претседател не е поврзано со безбедносни закани. Сепак, самиот Трамп претходно изјави дека иранските специјални служби подготвуваат обид за атентат врз него. Во последните денови, САД и Иран разменија воздушни напади, а лидерот на завојувана држава неизбежно мора да биде исклучително претпазлив. Покрај тоа, ФБИ спроведува итна истрага за серија протекувања на класифицирани информации од голем обем, кои, според службите, ја загрозуваат личната безбедност на Трамп. Во такви околности, неговите јавни настапи се логично минимизирани.

Куриозитетно е што лидерите на другите две земји домаќини на Светското првенство во 2026 година – мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум и канадскиот премиер Марк Карни – исто така не присуствуваа на натпреварите во своите земји. Шајнбаум дури и го отстапи својот билет на една млада Мексиканка, велејќи дека политиката нема место на стадионот.

Засега, плановите на Трамп го вклучуваат финалето на Светското првенство, кое ќе се одржи на 19 јули во Ист Радерфорд. Инфантино претходно вети дека ќе му даде на својот пријател посебна улога за време на церемонијата на доделување награди. Вреди да се потсетиме дека во јули 2025 година, учесниците во финалето на Светското клупско првенство во Њу Џерси, во кое Челзи го победи Пари Сен Жермен со 3-0, беа изненадени од ексцентричното однесување на Трамп за време на официјалната церемонија.