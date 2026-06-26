САД извршија нови напади врз Иран

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) објави дека вечерва извршила нови напади врз Иран како одговор на нивниот напад врз комерцијален брод што минувал низ Ормускиот теснец.

Иранските магацини со ракети и беспилотни летала, како и крајбрежните радарски локации беа нападнати, објави американската војска.

„Нападот од страна на американските авиони следеше по нападот со беспилотни летала на Иран на 25 јуни врз M/V Ever Lovely со еднонасочен напад. Товарниот брод со знаме на Сингапур излегуваше од Ормускиот теснец покрај брегот на Оман во времето на иранскиот напад“, рекоа тие.

Во соопштението на ЦЕНТКОМ за водата се вели дека „неоправданата агресија од страна на иранските сили против комерцијалниот бродски превоз е јасно кршење на прекинот на огнот“.

„Опасното однесување на Иран ја поткопа слободата на пловидба, бидејќи трговијата сè повеќе тече низ виталниот меѓународен трговски коридор“, се вели во соопштението.

Претходно денес, американскиот претседател Доналд Трамп се обрати на Truth Social за да објави дека Иран го прекршил прекинот на огнот „на глупав начин“.

Трамп рече дека Иран испалил четири дронови кон бродови во Ормускиот теснец, при што еден од дроновите ја погодило горната палуба на „голем и многу скап товарен брод“, кој продолжил по својот пат и покрај штетата. Тој исто така рече дека американската војска веднаш реагирала на нападот.

„Соборивме уште три нивни дронови. Ова е очигледно глупаво кршење на нашиот договор за прекин на огнот“, напиша Трамп.