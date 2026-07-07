Русите сакаа со танкери да испратат гориво на Крим. Ги пронајдоа руските дронови

Припадниците на украинските сили за беспилотни системи синоќа погодија осум танкери кои припаѓаат на таканаречената руска флота во сенка во Азовското Море. Нападот го пријави командантот на силите за беспилотни системи, Роберт „Маѓар“ Бровди, пишува „Украинска правда“.

„Пилотите од единицата ‘Каирос’, на 414-та посебна бригада ‘Птиците на Маѓар’, пронајдоа и погодија осум танкери на руската ‘флота во сенка’ во една ноќ. Битката за снабдување со гориво на Крим во Азовското Море продолжува“, рече Бровди. Тој изјави дека, покрај танкерите, украинските сили погодиле и товарен брод.

Според Бровди, сите оштетени танкери се идентификувани. Станува збор за бродови под меѓународни санкции, со носивост од 7.000 тони и должина од приближно 140 метри, а се изградени помеѓу 2006 и 2012 година.

Објавени се и имињата на засегнатите бродови: „Венера-3“, „Санар-1“, „Санар-17“, „Климена“, „Тети“, „Алексеј Саврасов“ и „Пенелопе“. Името на осмиот танкер сè уште се потврдува, додаде Бровди.

Според неофицијални информации, станува збор за танкери со кои Русите сакале да го ублажат драматичниот недостиг на гориво на Крим, кој бил предизвикан од украинските напади со долг дострел врз руските рафинерии и други енергетски капацитети.

Синоќешните напади претставуваат продолжение на украинските напади врз цели на окупираните територии. Во ноќта помеѓу 22 и 23 јуни, единиците на украинските сили за беспилотни системи погодија повеќе од 60 цели на Крим и други територии на Украина под руска окупација.