Рубио најави дека ќе го „распушти“ Меѓународниот кривичен суд

Американскиот државен секретар Марко Рубио во понеделникот вети дека ќе го „распушти“ Меѓународниот кривичен суд (МКС) и ги повика другите земји да се приклучат на напорите, додека администрацијата на Трамп значително ја ескалира својата кампања против глобалната институција.

Рубио го обвини МКС дека „води војна против нашата земја, не со куршуми или ракети“, туку со „силата на таканареченото меѓународно право“.

Гневот на администрацијата кон МКС датира од првиот мандат на претседателот Доналд Трамп, кога го нападна МКС поради тоа што се обиде да истражи наводни воени злосторства извршени од американските сили во Авганистан. Втората администрација на Трамп воведе низа санкции против претставници на МКС поради нивните обиди да ги истражат САД и Израел.

Сепак, „кампањата на целата влада“ предводена од Стејт департментот за распуштање на МКС е значајна ескалација, особено затоа што се обидува да изврши притисок врз земјите ширум светот да се приклучат и се заканува со потенцијални намалувања на американската помош за оние кои нема да се приклучат.

„Земјите кои одбиваат да го отфрлат лажниот авторитет на МКС, а се потпираат на помошта од САД, веројатно ќе бидат под зголемен надзор“, изјави во понеделникот функционер на Стејт департментот.

„Користејќи ги сите алатки што ѝ се на располагање на нашата влада, работејќи заедно со секој сојузник со кого можеме да создадеме заедничка кауза, ќе го расформираме МКС – тула по тула, доколку е потребно“, напиша Рубио во посебен текст во „Волстрит џорнал“ во понеделникот. Овие алатки вклучуваат можни забрани за патување, одземање визи и зголемени санкции, рече функционерот на Стејт департментот.

Функционерот рече дека земјите „кои соработуваат со американските органи за спроведување на законот, имаат американско воено присуство или имаат корист од поширокиот безбедносен чадор на САД се повикани да го отфрлат наводното овластување на МКС да ги гони американските функционери и војници“, рече функционерот.

„Со интерес ќе следиме кои држави ќе ни се придружат против оваа закана за Американците кои се подготвени да ги ризикуваат своите животи за да ги заштитат другите“, забележаа тие.

Високо рангирани функционери, вклучувајќи го секретарот, заменик-секретарот и амбасадорите на САД, „ги повикуваат земјите како дел од кампањата за дипломатска изолација на Меѓународниот кривичен суд и осигурување дека тој не може да ги таргетира Американците“, рече функционерот.

Повиците имаат за цел да ги убедат земјите кои се членки на МКС да се повлечат од него „и да ја прекинат каква било финансиска поддршка за судот“, рекоа тие.

Администрацијата, исто така, ги повикува земјите кои не се членки на судот, како што се Соединетите Американски Држави, „да ги искористат своите дипломатски мрежи за да преземат слични мерки заедно со нас“.

Во својот текст во „Волстрит џорнал“, Рубио го обвини МКС дека е „поддржан и управуван од моќна мрежа на левичарски невладини организации, самодоволни глобалисти и непријателски влади од Третиот свет обединети од нивното непријателство кон САД“.

Рубио ги отфрли обвинувањата од надворешни организации дека депортациите на администрацијата во Ел Салвадор и нејзините смртоносни напади на бродови со наводни наркотерористи го прекршиле меѓународното право и го отфрли повикот од една организација МКС да истражи наводни воени злосторства извршени од САД во Иран, но тврдеше дека таквите дејствија би можеле да го ризикуваат истрагата од страна на судот. (Си-Ен-Ен)