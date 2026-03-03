Росица Мршиќ со нова колекција – модата на пресекот меѓу уметноста, архитектурата и одржливиот дизајн

Самозатајната креаторка Росица Мршиќ, дипломец на Факултетот за визуелна уметност и дизајн во Ултрехт, Холандија, која како да исчезна од јавната сцена откако стана мајка, дозирано не послужува со безвременска мода, со мали, внимателно креирани, лимитирани серии со минимално влијание врз животната средина.

Новата модна колекција Vivid Echoes на Мршиќ претставува истражување на апстрактниот визуелен јазик како извор за современ, скулптурален моден израз. Инспирирана од делата на Хелен Франкенталер и нејзините експанзивни полиња на боја, колекцијата ја трансформира сликарската апстракција во архитектонски конструирани, носливи силуети.

Секое парче функционира како автономен дизајнерски објект, каде дисциплинираната конструкција и графичките линии ја балансираат експресијата на бојата. Преку намерна редукција и комплексна конструктивна обработка, Vivid Echoes создава чисти, минималистички и безвременски форми што ја нагласуваат формата, движењето и материјалот.

Занаетчиската изработка е во центарот на колекцијата – од внимателно обликуваните набори до конструктивните шевови и прецизните пропорции. Произведена во ограничени серии и достапна исклучиво по нарачка, колекцијата застапува одговорен и одржлив модел на производство.

Со Vivid Echoes, Росица Мршиќ ја третира модата како културен артефакт – простор за интелектуална рефлексија, трајна вредност и смислено создавање, спротивставено на брзината и прекумерноста на современата модна индустрија.

Промоцијата на колекцијата ќе се одржи во концепт просторот – салонот на KARE, на 5 март четврток, во 18:часот, на ул. Варшавска бр. 1, каде што се изложени колекциите на дизајнерката.

Овој комплетно реновиран простор нуди уникатно и авангардно доживување на дизајнот – преку неконвенционални, храбри парчиња што го отелотворуваат вистинскиот „Joy of Living“.