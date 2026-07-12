Револуција се „распарчи“: Бес меѓу урнатините во Венецуела по двата земјотреса

Дури и пред двата силни земјотреси да го претворат владиниот станбен проект OPPE 25 во разурнат бетон и скршени животи, темелите на популистичката „боливарска“ револуција на Уго Чавез се тресеа во она што некогаш беше жариште на поддршка.

Габриел Гонзалез се сеќава на својата радост кога, во 2013 година, ги доби клучевите од својот новоизграден стан во една од 12-катните згради што Ел Команданте нарачал да се изградат во богатиот агол од одморалиштето Карабаледа. 45-годишниот градежен работник го изгубил својот дом за време на смртоносни лизгања на земјиштето и поминал две години во итно засолниште пред да го добие својот нов дом во близина на плажата.

„Беше прекрасно“, се присети Гонзалез, со години горд поддржувач на социјалистичката партија на Чавез, PSUV. „Владата на Хуго Чавез им помогна толку многу на сиромашните… Тогаш, сите беа на страната на Чавез.“

Но, кратко откако Гонзалез се пресели во OPPE 25, Чавез почина, а во годините што следеа, градителот рече дека неговите чувства – и оние на многу соседи – почнале да се влошуваат. Години сиромаштија, масовна миграција, хиперинфлација и авторитарно владеење под наследникот на Чавез, Николас Мадуро, поттикнаа широко распространето незадоволство.

„Сите овде велеа дека Боливарската револуција… повеќе не е иста“, рече Гонзалез, чии браќа и сестри избегаа во САД и Бразил. „За жал, она што се случи е дека стана диктатура“.

Потоа дојдоа двојните земјотреси минатиот месец, кои го опустошија северниот брег на Венецуела и открија револуција во урнатини додека наследниците на Чавез се бореа да одговорат на катастрофата за која изгледаа жално лошо подготвени.

„Немаме влада“, се пожали Гонзалез едно неодамнешно утро додека стоеше покрај донираниот шатор каде што спие на терен за голф во близина на неговиот разрушен дом. Две недели по катастрофата, 22-годишниот син на Гонзалез, Даниел, и свекрвата, Есмералда, сè уште се водат како исчезнати. Неговото семејство седи покрај урнатините додека чека вести.

Како и многу жители на Ла Гваира, северната држава најтешко погодена од катастрофата, Гонзалез ја критикуваше бавната реакција на вршителот на должноста лидер на Венецуела, Делси Родригез, поранешната потпретседателка која беше поставена на власт во јануари откако Мадуро беше киднапиран од Доналд Трамп.

„За жал, не видов никого овде. Не видов гувернер. Не видов градоначалник“, рече Гонзалез, кој помина 24 часа закопан под урнатините на OPPE 25 со неговата сопруга Роза, пред да бидат чудесно спасени речиси без гребнатинка. Двојката сега зависи од хуманитарци и членови на црквата кои ги посетуваат со пакети со храна и молитви.

Откако Гонзалез заврши со говорот, локалниот свештеник, Исмаел Јарвес, отвори Библија со корица од велур и го прочита Псалм 46, неговите зборови беа во спротивност со оскудноста на владиниот одговор.

„Бог е нашата надеж и сила, многу присутна помош во неволја“, прогласи Јарвес. „Затоа нема да се плашиме, дури и земјата да се помести и дури и ридовите да се однесат во средината на морето.“

Експертите се согласуваат дека малку нации би биле целосно подготвени за зачудувачката свирепост на катастрофата од 24 јуни – земјотреси со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени што погодија со растојание од помалку од една минута, соборувајќи големи, густо населени згради како што е OPPE 25 за неколку секунди.

„Тоа беше навистина извонреден настан“, рече Карлос Генатиос, градежен инженер и специјалист за планирање природни катастрофи, кој беше министер за наука и технологија откако Чавез ја презеде власта во 1999 година.

Генатиос рече дека земјотресите ослободиле енергија еквивалентна на 240 атомските бомби фрлени врз Хирошима.

„Беше многу полошо од земјотресот [7,0] во Хаити, кој се смета за најголема катастрофа во 21 век“, додаде тој.

Сепак, Генатиос, кој отиде во егзил откако напиша статии во кои го критикуваше режимот на Мадуро, веруваше дека владата има прашања на кои треба да одговори за катастрофата во која загинаа најмалку 4.118 луѓе и беа повредени речиси 17.000. Зошто, во позната сеизмичка зона толку големи згради беа изградени на меки почви што се тресеа како желе за време на земјотресите? Дали проектите за социјално домување како OPPE 25 – и други блиски луксузни имоти, кои исто така се урнаа – беа правилно изградени, со соодветни материјали и следејќи ги строгите градежни прописи? Дали чавистичките владетели на Венецуела беа доволно фокусирани на подготовка на сеизмолошките, здравствените и службите за итни случаи за природна катастрофа? Или беа расеани од нивната опсесија со задржување на моќта?

Генатиос верува дека откако ќе се смири прашината, потребна е темелна истрага за да се утврди каде е вината. Но, поранешниот министер бил убеден дека животите можеле да бидат спасени доколку последователните влади подобро ги планирале ваквите катастрофи. „Ќе беше невозможно да има нула загуби“, тврдел Генатиос. „Но, загубите можеа да бидат многу помали“.

Загубите беа насекаде по улиците околу ОППЕ 25 минатата недела, додека вознемирени, гладни од сон семејства се обидуваа да се пробијат и да копаат тунели низ апокалиптичен пејзаж од збрчкани згради во потрага по најблиските. Повремено, тие ги прекинуваа своите ископувања за да гледаат како собирачи на трупови во жолти шлемови и сини оклопи ги вадат гротескно обезличените тела од урнатините.

Роднините на оние што се закопани под урнатините на зградите напишаа молби за поддршка на нивните предни ѕидови. „Претседателке Дејзи Родригез ве молам помогнете. Мојот син е тука“, гласеше една порака на станбена зграда на неколку улици од OPPE 25.

Многу преживеани рекоа дека во клучните часови и денови по трагедијата, помошта никогаш не пристигнала. Заедно со жалењето, постои длабок гнев поради она што многумина го сметаат за летаргичен, неадекватен одговор од службениците и војниците на Родригез, при што цивилите облеани со прашина ја преземаа водечката улога во обидот да ги извлечат жртвите од огромните купишта бетон додека безбедносните сили стоеја наоколу држејќи оружје.

„Тука има повеќе пушки отколку лопати“, се пожали Милагри Родригез Гуанире, една од речиси 8 милиони Венецуелци кои мигрирале во последниве години, која долета од Чиле за да ја бара својата мајка, Имелда, во урнатините на ОППЕ 25.

Бесот поради одговорот на владата ги засили долгогодишните поплаки што се градеа со години во работничките области кои традиционално беа бастиони на поддршката на режимот.Ѕидовите на имотот се украсени со пропаганда што го слави „вечниот џин“ Хуго Чавез и неговиот мустаќест наследник Мадуро, прикажан на еден мурал како суперхерој со „железна рака“ наречен Супер Биготе (Супер Мустаќи).

Но, многумина изразија тага и негодување за тоа како, по годините на нафтена распродажба на Чавез, богатата со енергија јужноамериканска земја се заглави во една од најлошите економски кризи во модерната историја под водство на Мадуро поради падот на цените на суровата нафта, несоодветното управување, корупцијата и осакатувачките санкции на САД.

„[Тоа е] куп ѓубре… треба да се ослободиме од овие стаорци“, беснееше Роберто Дупуј, 65-годишен готвач, чија ќерка се изгуби кога се урнаа две од седумте кули на OPPE 25. Преостанатите пет згради беа толку сериозно оштетени што се чинеше дека се блиску до превртување. Други жители на имотите од ерата на Чавез по должината на карипскиот брег на Карабаледа зборуваа луто за тоа како се сомневале дека биле сместени во лошо изградени смртоносни стапици, каде што таваните протекувале, лифтовите не работеле, а прашкастите цементни ѕидови ги натерале некои да се прашуваат колку се цврсти структурите.

„Тие беа згради со слаб квалитет – затоа се урнаа и убија толку многу луѓе“, тврди свекорот на Гонзалез, Марсиел Едилберто Љарве, кој живеел во населба наречена ОППЕ 33, која исто така се распаднала.

Љарве, чија сопруга е закопана таму, го спореди преместувањето на неговото семејство од трошна барака на ридот во сосема новата зграда со несвесно испраќање на гилотина.„Тие нè одведоа од сиромаштијата на животот до богатството на смртта“, рече тој. „Оваа зграда беше направена од желе.“

Додека Мадуро користеше сè повеќе драконски тактики за да преживее последователни бранови протести, востанија, па дури и обид за атентат, Гонзалез рече дека многу од жителите на ОППЕ 25 ги криеја своите политички мислења од страв да не бидат навредувани од членовите на соседскиот комитет на Социјалистичката партија и да ги изгубат своите бенефиции, работни места или домови – или дури и да бидат уапсени.

Неговата снаа, Јолифе Љарве, се присети на сцени на возбуда кога жителите се собираа на гласачките места за време на претседателските избори во 2024 година со надеж дека ќе гласаат за Мадуро.

„Луѓето беа возбудени. Беа среќни. Многу луѓе мислеа дека е крај. Бевме сигурни дека е крај, сè додека не ги објавија резултатите“, рече Љарве за гласањето, за кое се верува дека Мадуро го украл од опозициското движење предводено од протераната добитничка на Нобелова награда Марија Корина Мачадо.

Поранешниот диктатор на Венецуела сега се наоѓа во затвор во Њујорк, откако беше заробен од американските специјални сили во драматична рација на 3 јануари. На ѕидна слика во близина на OPPE 25 е цитирана изјавата на Мадуро за време на судското појавување два дена по неговото предавање. „Јас сум невин. Јас сум пристоен човек. И јас сум сè уште претседател на мојата земја“, пишува на неа, иако дел од муралот се распаднал за време на земјотресите.

Трамп неочекувано ја поддржа Родригез откако го зароби нејзиниот шефа и ја нарече „одлична личност“ која им помага на американските нафтени и рударски компании да работат во земја која до неодамна беше лулка на антиимперијализмот, но многумина сега ја сметаат за протекторат. Но, политичката иднина на вршителот на должноста претседател изгледа неизвесна, поради широко распространетото негодување поради нејзиното справување со земјотресите. Една анкета по катастрофата покажа дека 63% од Венецуелците не ја одобруваат Родригез, додека речиси половина сметаат дека новите избори се поитни од напорите за реконструкција, иако некои се сомневаат дека земјотресите ќе го намалат притисокот за гласање.

Родригез го бранеше „неуморниот“ одговор на нејзината влада на катастрофата, припишувајќи ги критиките на злонамерен медиумски заговор смислен во пропагандни „лаборатории“. Таа, исто така, ги отфрли тврдењата дека препознатливите станбени проекти на Чавез биле несоодветно изградени, велејќи дека повеќето урнати згради биле комерцијални објекти.

Генатиос, поранешната министерка, верува дека земјотресите и нивните последици откриле како „револуцијата била лага“.

„Владата на Венецуела е целосно неуспешна, со сè помалку јавна поддршка“, рече таа. „Неговата револуционерна реторика за помагање на сиромашните… е фасада целосно одвоена од реалноста… Апсолутно нема револуција – нивната мотивација е во основа само пари и моќ. Нема револуција. Ништо. Не постои.“

Родригез Гуанире ги повтори тие чувства додека правеше пауза од копањето барајќи ја нејзината мајка во влезот затнат со урнатини на една од скршените кули на OPPE 25.

„Мислам дека на луѓето им е доста… Имавме 27 години од оваа чума“, рече таа за чавизмот, предвидувајќи дека порано или подоцна режимот ќе падне.

„Се чувствувам како [земјотресите] да беа Пандорина кутија или сламка што го скрши грбот на камилата, за да можат сите да видат дека доста е со она што се случува во Венецуела“, додаде Родригез Гуанире, која носеше бела маска за да се заштити од облаци од токсична прашина и болен мирис на смрт.

По неколку моменти, владино амбулантно возило застана пред OPPE 33 откако беа објавени извештаи дека е пронајден преживеан, заробен под 12 слоја бетонски плочи. Страната на возилото за итни случаи беше обележана со леплива винилна фотографија од насмеаниот Николас Мадуро. Но, вандалите излупија парчиња од главата и лицето на паднатиот диктатор. Околу амбулантното возило, зградите и револуцијата на Чавез лежеа во урнатини.