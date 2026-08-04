Реал му нуди на Винисиус договор со 22 милиони евра годишна плата

04/08/2026 08:09

Мадрид – Реал Мадрид му понуди на бразилскиот напаѓач Винисиус Жуниор нов договор вреден 22 милиони евра годишно, објави „ESPN“.

Сепак, 26-годишниот Бразилец сака повеќе – околу 30 милиони евра годишно. Тој верува дека ова ќе биде неговиот последен голем договор и е уверен дека заслужува плата соодветна на неговиот придонес во успехот на клубот.

Винисиус е во Реал Мадрид од летото 2018 година. Неговиот тековен договор со мадридскиот клуб важи до летото 2027 година. „Трансфермаркт“ ја проценува неговата вредност на 140 милиони евра.

Во сезоната 2025/26, Бразилецот имаше 53 настапи во сите натпреварувања, постигнувајќи 22 гола и 14 асистенции. 

На Светското првенство 2026, Винисиус постигна четири гола и имаше една асистенција на пет натпревари. з

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