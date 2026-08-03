Џани Инфантино бара помош од Трамп за да ја спаси функцијата

Според „Њујорк пост“, претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, се обидува да ја обезбеди поддршката од администрацијата на Доналд Трамп за да ја зачува својата позиција. Инфантино наводно договорил приватна средба со американскиот државен секретар, Марко Рубио, во време кога е под зголемен притисок да ја напушти функцијата по пропаѓањето на идејата за продажба на комерцијалните права на Светското првенство на фонд во сопственост на Џош Кушнер.

Инсајдер рече: „Тој сакаше да контактира со секретарот и да разговара за тоа како фудбалот може да послужи како форма на мека моќ за Америка“. Сепак, истиот соговорник додава: „Но, на сите им е јасно дека станува збор исклучиво за зачувување на неговата позиција. Во овој момент, ништо друго не е важно“. Други извори истакнуваат дека овој швајцарско-италијански претседател се чувствува целосно осамен поради низа негативни статии во весниците и дека бара моќни сојузници кои ќе застанат покрај него.

Сепак, помошникот државен секретар на САД, Дилан Џонсон, ги отфрли тврдењата на „Њујорк пост“, истакнувајќи дека „нема планови државниот секретар Марко Рубио да се сретне со Инфантино“.

Во меѓувреме, извори велат дека од петокот, кога неговиот проект пропадна, 56-годишниот Инфантино постојано се обидувал да го контактира 80-годишниот Трамп по телефон, но без успех. „Пост“ беше првиот што објави дека планот на Инфантино за одвојување на правата за ТВ преноси, спонзорски договори, лиценцирање и билети е одложен поради отпор од фудбалските федерации на неколку континенти.

Неуспехот на тој проект предизвика отворен бунт против Инфантино во рамките на фудбалското тело со седиште во Цирих. Еден функционер на ФИФА изјави за „Пост“ дека соработниците се обидуваат да го отстранат како дел од напорите што ги нарекоа „Проект: Убиј го чудовиштето“. Главниот оперативен директор на ФИФА, Кевин Ламур, исто така, изјави во петокот дека се чувствува измамен од потезите на Инфантино, нагласувајќи дека немал знаење за тајните договори.

Неуспешниот план вклучуваше основање на нова подружница наречена ФИФА Форвард Ентерпрајз, која ќе ги преземе комерцијалните операции. „Трајв Капитал“, инвестициски фонд управуван од Џош Кушнер – помладиот брат на зетот на Трамп, Џаред – требаше да инвестира нешто повеќе од 4 милијарди долари за да стекне 20% удел. Самиот план ги налути раководителите на фудбалските клубови ширум светот, кои беа информирани за тоа само преку медиумите.