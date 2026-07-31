Главниот советник на Инфантино поднесе оставка во знак на протест

Цирих – Карлос Кордеиро, главен советник на претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, поднесе оставка од својата позиција поради планот за продажба на акции на Светското првенство. Тој верува дека таков потег би бил штетен за фудбалот, пишува Скај њуз. Оставката на Карлос Кордеиро сериозно ја ослабува позицијата на Инфантино, особено откако вчера беше објавено дека претседателот на ФИФА губи сè поголема поддршка во рамките на фудбалската организација.

Кордеиро е важен функционер во ФИФА, а претходно беше претседател на Фудбалската федерација на САД и потпретседател на инвестициската банка Голдман Сакс.

За потсетување, сите 55 членки на УЕФА, вклучувајќи ја и Хрватска, гласаа за поддршка на бојкотот на Светското првенство доколку ФИФА продолжи со својот план за продажба на акции на Светското првенство на приватни инвеститори. Прочитајте повеќе за тоа ТУКА.

„Лош договор за фудбалот“

Во ексклузивна изјава за Скај њуз, Кордеиро рече: „Како виш советник на претседателот на ФИФА, поранешен банкар и доживотен љубител на фудбалот, не можам да седам настрана додека ФИФА размислува да го продаде својот удел во Светското првенство. Сакам да бидам јасен: не бев вклучен во развојот на овој предлог и недвосмислено се противам на него. Тоа е лош договор за членките на ФИФА, лош договор за фудбалот и лош договор за долгорочната иднина на спортот.“

Инфантино го назначи Кордеиро во 2021 година, а ФИФА ја наведе неговата долга кариера во бизнисот и глобалното инвестициско банкарство како причина за потегот.

„Хипотека на иднината на фудбалот“

Кордеиро сега остро го критикуваше планот за продажба на 20% удел во нова подружница за продажба на правата за Светското првенство на приватни инвеститори. Целиот проект се проценува на 20 милијарди долари, а Кордеиро покрена прашања за самиот процес и неговата финансиска позадина. Тој продолжи подетално да го објасни своето противење:

„Фудбалот е центар на мојот живот. По повеќе од 35 години во банкарството, ја разбирам вредноста на овој имот, но и последиците од неговата делумна продажба. Затоа овој предлог треба да се отфрли.“

„ФИФА веќе има пристап до огромни финансиски ресурси. Организацијата има милијарди долари резерви и е без долгови. Самиот претседател на ФИФА ги истакна 15-те милијарди долари приходи генерирани помеѓу 2022 и 2026 година.

Ако членките сметаат дека се потребни дополнителни инвестиции за развој на играта, ФИФА веќе има финансиски капацитет да ги поддржи од постојните ресурси. Во овој контекст, продажбата на траен удел во највредниот имот на фудбалот со цел да се соберат 4,2 милијарди долари нема смисла. Тоа е хипотека на иднината на фудбалот без никаква оправдана причина.“

„Таквиот економски успех не е случаен. Тој беше постигнат од искусни фудбалски професионалци кои поставија нови комерцијални рекорди на ФИФА. И покрај овие достигнувања, од ФИФА сега се бара да верува дека се потребни надворешни инвеститори за да се создаде поголема вредност. Не го прифаќам овој аргумент. Луѓето што го изградија овој успех веќе докажаа дека ФИФА има експертиза за понатамошен развој на спортот и неговата комерцијална иднина.“

„Најзагрижувачко е недостатокот на одговори на клучните прашања. Зошто овој договор? Зошто сега? Каков надзор постои? Кој има корист? Дали имаше тендерска постапка? Каков ќе биде системот на управување? Што ќе добијат инвеститорите на крајот и по која цена за фудбалот?“

„Овие прашања во голема мера се оставени без одговор, а од федерациите се бара да донесат исклучително важна одлука за само 50 дена или ризикуваат да бидат исклучени. Ова не е одговорен начин да се одлучи за иднината на светскиот фудбал.“

Оставка и повикување на одговорност

„Овој предлог стана клучно прашање за иднината на ФИФА. По внимателно разгледување, повеќе не можам да служам како виш советник на претседателот на ФИФА. Затоа поднесов оставка со непосреден ефект.“

„Одговорноста на ФИФА не е да го максимизира комерцијалниот профит по секоја цена. Нејзината мисија е да го заштити и зајакне фудбалот за идните генерации. Кога овие принципи ќе дојдат во конфликт, фудбалот мора да биде на прво место.“

„Чест ми беше да ѝ служам на ФИФА повеќе од пет години и да соработувам со посветени, принципиелни луѓе на кои навистина им е грижа за играта. Се надевам дека ќе проговорат, бидејќи ваквите важни одлуки мора да се донесуваат во интерес на фудбалот, а не на оние кои сакаат да профитираат од него.“