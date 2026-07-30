Тренерот на Њукасл поднесе оставка затоа што му ги продадоа најголемите ѕвезди и не му донесоа никого што сакаше

Њукасл се распаѓа пред почетокот на сезоната, а најновиот удар за „сврчките“ е заминувањето на тренерот Еди Хау.

Хау беше под притисок минатата сезона бидејќи Њукасл заврши на 12-то место во Премиер лигата откако загуби 17 од 38 натпревари, но тој одлучи да остане на клупата бидејќи имаше поддршка од раководството на клубот, но работите значително се променија во летото.

Добро информирани извори укажуваат дека Хау поднесе оставка затоа што не бил задоволен од трансферите на клубот, иако бил свесен за потребата на клубот да продава играчи.

Њукасл потрошил околу 240 милиони фунти за нови играчи пред 12 месеци, но Хау бил фрустриран од заминувањето на напаѓачот Александар Исак во Ливерпул.

Хау загуби двајца клучни играчи ова лето – Сандро Тонали во Тотенхем и Ентони Гордон во Барселона – а уште две ѕвезди се на излез – капитенот Бруно Гимараеш и левиот бек Луис Хол.

Хау му достави на одборот список од четири фудбалери што сака да ги види во тимот оваа сезона, и на крајот ниту еден од нив не стигна до Њукасл.

Виктор Муњоз замина во Ливерпул, Џејмс Трафорд во Лидс, Јохан Манзамби во Астон Вила, а Задок Јохана во Брајтон.

Новата сезона започнува за помалку од еден месец, а челниците на Њукасл сега мора итно да дејствуваат и да го назначат наследникот на Хау.