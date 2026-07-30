Тексас разговара за можноста за домаќинство на втора трка од Формула 1 во сезоната 2026

Организаторите на трката во Формула 1 во Остин, САД, објавија дека се подготвени да бидат домаќини на втора трка од шампионатот во сезоната 2026 доколку е потребно, објави „ESPN“.

Претходно, извештаите покажаа дека непријателствата во Иран би можеле да доведат до откажување на трките на Блискиот Исток на 21. и 22. етапа од шампионатот – во Доха (Катар) и Абу Даби (ОАЕ).

Се разгледува опцијата за завршување на сезоната на патеката Имола во Италија доколку треба да се откажат трките во Катар и Абу Даби. Шефот на тимот на Формула 1, Стефано Доменикали, изјави дека во овој случај, сезоната би завршила во Европа – дури и ако врне снег – наместо во Соединетите Американски Држави.

Сепак, во овој случај, тимовите и автомобилите од Формула 1 веќе би биле во Америка, бидејќи Гран при на Лас Вегас ќе се одржи на 21 ноември, една недела пред трката во Катар.

На својот брифинг за медиумите истиот ден, директорот на патеката во Остин (САД), Боби Епштајн, изјави дека Формула 1 не му се обратила во врска со можноста за одржување дополнителна трка на патеката во Тексас каде ќе се одржи 17. етапа од шампионатот закажана таму за 23-25 ​​октомври.

– Никогаш не беше дискутирано. Слушнав гласини исто како вас! Ќе мора да размислиме за тоа. Не би сакал нашата патека да има уште една трка без да привлече огромен интерес. Мислам дека тоа е дел од она што ја прави толку посебна. И логистички, не мислам дека е можно да се организира во толку краток рок по нашето Гран при на САД. Не би сакал луѓето да мора да избираат помеѓу две трки. Многу сум задоволен од нашиот мега-викенд каков што е. Ако треба да ѝ помогне на Формула 1, ние сме овде да го направиме тоа. И сакаме да направиме сè што можеме за да им помогнеме да успеат и разбираме дека понекогаш, како што видовме за време на Ковид, околностите диктираат дека мора да ги правите работите малку поинаку отколку што мислите дека е идеално, рече Епштајн на прес-конференција.

Формула 1 првично планираше календар од 24 трки, но трките во Бахреин и Саудиска Арабија веќе се откажани. Според комерцијалниот договор на Формула 1 со своите 11 тима и глобални телевизиски куќи, не може да има помалку од 22 трки во една сезона.