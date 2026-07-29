Вимблдон 2026 со рекордна посетеност

Лондон – Вимблдон 2026 постигна рекордна посетеност од 550.151 гледачи во текот на двете недели, што е малку повеќе од минатогодишниот вкупен број, објави ESPN, повикувајќи се на „Ол Ингланд клубот за тенис и крокет“.

Зголемувањето на посетеноста на 139-то издание на Гренд слем турнирот на трева беше олеснето од фактот дека првенството беше без дожд за прв пат од 2019 година. Вкупната посетеност ја надмина бројката од 2025 година за 1.381 гледач.

Во однос на вкупната посетеност, Вимблдон сè уште заостанува зад другите три Грен слем турнири.

Главниот настан на Австралија Опен привлече над 1,1 милион фанови оваа година. Минатата година, Отвореното првенство на САД привлече над 900.000 посетители, додека Ролан Гарос годинава го проследија 589.500 гледачи.

Другите три турнири ги одржуваат мечевите во текот на 15 дена, Вимблдон останува на 14 дена. Натпреварувачките турнири, исто така, ги одржуваат своите квалификациски настани на лице место една недела пред главниот турнир, што им овозможува да привлечат повеќе навивачи и да ги зголемат приходите. Квалификацискиот турнир на Вимблдон се одржува надвор од главниот стадион.

Ол Ингланд Клубот објави дека оваа година се поставени дневни рекорди на посетеност на 7., 12. и на 14. ден, кога Јаник Синер го победи Александар Зверев во машкото финале.