Зидан назначен за селектор на француската репрезентација

Париз – Прес-службата на Француската фудбалска федерација (ФФФ) го објави назначувањето на Зинедин Зидан за селектор на француската репрезентација.

Договорот на 54-годишникот е до крајот на Светското првенство во 2030 година.

Дидие Дешан ја тренираше француската репрезентација од 2012 година. Тој ја напушти функцијата по натпреварот за третото место против Англија (4:6) на Светското првенство 2026.

Зидан ја започна својата тренерска кариера во 2013 година како асистент во Реал Мадрид. Потоа работеше со младинскиот тим на клубот.

Во јануари 2016 година, Зидан беше назначен за селектор на тренер на сениорскиот тим на Реал Мадрид по оставката на Рафаел Бенитез. Тој ја напушти својата функција на 31 мај 2018 година. Французинот се врати да го тренира тимот од Мадрид во март 2019 година и ги тренираше до 27 мај 2021 година.

Со Реал Мадрид, Зидан освои две титули во шпанското првенство (2016/17, 2019/20) и Суперкупови на Шпанија (2017, 2020), како и три титули во Лигата на шампионите (2015/16, 2016/17, 2017/18). Тој исто така им помогна на „Кралевите“ да освојат два Суперкупа на Шпанија (2016, 2017) и две Светски првенства на ФИФА клубови (2016, 2017).

Зидан е освојувач на Златната топка (1998), светски шампион (1998), европски шампион (2000), сребрен медалист на Светското првенство во 2006 година и бронзен медалист на Евро 1996 со француската репрезентација.