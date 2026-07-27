Инфантино ги изнавреди медиумите и критичарите

Џани Инфантино (56) проговори за прв пат од завршувањето на Светското првенство во 2026 година, но наместо помирувачка забелешка, претседателот на ФИФА практично ги навреди сите што не го делат неговото мислење.

Во долга објава на Инстаграм, Инфантино го прогласи турнирот во САД, Канада и Мексико за „голем успех што ја прослави човештвото“, а потоа без двоумење отвори оган врз новинарите, медиумите и критичарите кои во последните недели посочија бројни недостатоци, високи трошоци и политички притисоци.

Инфантино директно ги нападна сите што ја доведоа во прашање организацијата на турнирот, изедначувајќи ги критиките со отровни намери. Тој ги нападна „оние што седат зад своите пенкала, хартија и екрани и шират омраза и лажни гласини“, обвинувајќи ги за намерно сеење раздор.

Тој рече дека меѓународните медиуми злонамерно им дале премногу простор на оние на кои им е одбиена виза за САД, додека свесно игнорирале милиони одобрени апликации.

Тој едноставно ги отфрли сите контроверзии околу судењата и дисциплинските одлуки, тврдејќи дека неистомислениците не ги разбираат правилата што се „широко прифатени во најголемите лиги во светот“.

Накратко, за претседателот на ФИФА, секој што пишува за проблемите не си ја врши работата, туку – шири омраза.

Иако ги нарекува критичарите мразители, францускиот L’Équipe предупредува дека Инфантино вешто ги игнорира клучните факти што не го поддржуваат во неговиот напад.

Тој се пофали дека сите влегле во САД „без инциденти“, но не го спомена сомалискиот судија Омар Артан, на кого – му беше одбиен влез во САД. Тој ги бранеше дисциплинските одлуки на ФИФА, но молчеше за телефонскиот повик од американскиот претседател Доналд Трамп што е директно поврзан со укинувањето на суспензијата на Фоларин Балогун.

Тој го прикажа пристигнувањето на Иран во САД како триумф на единството, игнорирајќи го фактот дека настапот на Иран беше сомнителен до последниот ден и предмет на строги, посебни правила.

Дополнително, тој дури и не ги спомена претерувачките цени на билетите што ги разбеснија вистинските фудбалски фанови.

На крајот, пораката на Инфантино, наместо да ги смири страстите, само ја продлабочи поделбата; за него, турнирот беше совршена демонстрација на љубов и единство, а секој што тврди поинаку е едноставно злонамерен.