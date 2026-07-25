Му нема рамен: Прекрасниот Погачар ја обезбеди титулата на најголемата трка во светот по петти пат

Еквадорецот Ричард Карапас (EF Education-EasyPost) е победник на „кралската“ 20-та етапа од овогодинешното издание на „Тур де Франс“, возена од Бур д’Оасан до Алп д’Ез во должина од 171 километар, додека Словенецот Тадеј Погачар (UAE Emirates-XRG) ја обезбеди својата петта титула во најголемата велосипедска трка во светот.

Специјалистот за бегство Карапас успеа да ја освои втората етапа за три дена, тој исто така славеше во четврток во Оркиер-Мерлет, стигнувајќи до целта 26 секунди пред вториот Белгиец, Ремко Евенепул (Red Bull-BORA-Hansgrohe), или 31 секунда пред трагедијата на етапата, Американецот Сеп Кус (Visma-Leasea a Bike), кој го освои третото место.

На самиот крај од етапата, Погачар одлучи да остане со својот соиграч, Мексиканецот Исак Дел Торо (ОАЕ Емирати-XRG) за да му помогне да го консолидира третото место во генералниот пласман, па затоа не реагираше на забрзувањето на Евенепул во последните три километри. Затоа, Погачар и Дел Торо ја поминаа целната линија рака под рака како четврти и петти, 1:05 минути зад Карапаз.

Пред последната рамна етапа, која ќе се вози во Париз, која е намалена од 132,5 на само 89 километри, Погачар сè уште има голема предност од 6:26 минути пред второпласираниот Евенепул во генералниот пласман, или 9:42 минути пред третопласираниот Дел Торо, и практично го обезбеди својот петти триумф, што ќе го израмни со рекордерите за најмногу титули – Французите Жак Анкетил и Бернар Ино, Белгиецот Еди Меркс и Шпанецот Мигел Индураин.

Карапаз и Кус беа дел од група од 15 возачи кои се одвоија рано во етапата, Карапаз ја обезбеди точкастата маичка за најдобар искачувач на трката освојувајќи максимални поени на врвовите на Кроа де Фер, Телеграф и Галибие, но на последното искачување на денот, Сарен, Кус успеа сам да се тргне на чело на трката и стигна до врвот на искачувањето со предност од 20 секунди пред неговите најблиски ривали Карапаз и Австралиецот Џаи Хиндли (Ред Бул-БОРА-Хансгрое). Сепак, на нешто повеќе од 14 километри до крајот, претежно спуст, токму на овој дел од рутата Кус се претвори во трагична несреќа бидејќи падна двапати за многу краток временски период, дозволувајќи му на Карапаз да го стигне и престигне шест километри пред целта.